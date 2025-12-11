Uno Entre Rios | Escenario | Día Nacional del Tango

Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango en homenaje a dos figuras que marcaron caminos dentro del género: Carlos Gardel y Julio De Caro

11 de diciembre 2025 · 08:03hs
Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina
Julio De Caro

Julio De Caro

Cada 11 de diciembre, en distintas ciudades del país, el tango ocupa un lugar central en la agenda cultural. La fecha se instaló en 1977 y homenajea a dos figuras que marcaron caminos dentro del género: Carlos Gardel y Julio De Caro, ambos nacidos un 11 de diciembre, aunque en años distintos. La coincidencia derivó en una conmemoración que buscó celebrar el valor artístico de sus trayectorias y reconocer al tango como una expresión representativa de la identidad argentina.

Día Nacional del Tango

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del productor y difusor Ben Molar, quien impulsó la idea durante más de una década. El proyecto buscaba reunir en una misma fecha a músicos, intérpretes, bailarines, investigadores y espacios culturales que trabajaban alrededor del tango. Tras diversas gestiones, Buenos Aires adoptó la conmemoración en 1977 y, poco después, se declaró de alcance nacional.

uader celebra el dia nacional del tango con la cuarta edicion de su gran milonga

UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

invitan a un encuentro gratuito por el dia nacional del tango en parana

Invitan a un encuentro gratuito por el Día Nacional del Tango en Paraná

El Día Nacional del Tango no se limita a recordar a dos referentes. Con el correr de los años se transformó en un punto de encuentro para valorar el recorrido histórico del género, su vigencia en nuevas generaciones y el trabajo de los distintos colectivos artísticos que lo sostienen. Orquestas típicas, milongas, escuelas de danza, compositores, cantantes y agrupaciones barriales encuentran en esta fecha una oportunidad para mostrar producciones, recuperar repertorios y acercarse a públicos diversos.

Carlos Gardel

Tango y Milonga. Carlos Gardel.jpg

La figura de Carlos Gardel continúa ocupando un lugar central en la memoria popular. Su obra consolidó un estilo interpretativo que trascendió fronteras y se volvió parte fundamental del patrimonio musical latinoamericano. Su presencia en el cine, las giras internacionales y la difusión masiva de sus grabaciones otorgaron al tango una proyección inédita y definieron un imaginario que todavía influye en artistas contemporáneos.

Julio De Caro

Julio De Caro

Por su parte, Julio De Caro representó una renovación decisiva. Su aporte como violinista, director y compositor dio forma a una sonoridad moderna que amplió las posibilidades del género. La llamada “escuela decareana” modificó estructuras, incorporó nuevas búsquedas estéticas y abrió un camino que luego retomaron otras orquestas. Su trabajo marcó una etapa de desarrollo musical que dejó huella en distintos ensambles y solistas.

A lo largo del país, la fecha se acompaña con conciertos, milongas al aire libre, actividades formativas y propuestas comunitarias. La diversidad de estas iniciativas muestra cómo el tango continúa activo, en diálogo con nuevas estéticas y con la participación de artistas que lo interpretan desde perspectivas actuales, tanto en su versión tradicional como en sus vertientes más experimentales.

El 11 de diciembre se sostiene así como una jornada para celebrar una tradición cultural en movimiento, con raíces profundas y una presencia constante en la vida artística argentina. Cada año suma nuevas actividades y refuerza la idea de que el tango permanece vivo gracias al trabajo conjunto de músicos, bailarines, docentes, investigadores y del público que lo acompaña.

LEER MÁS: Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

Día Nacional del Tango historia Tango Carlos Gardel Julio De Caro
Noticias relacionadas
Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Llega la primera edición de Feria Rara a la Radio Comunitaria Barriletes

Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

en el acto vuelve con un show creado junto al publico

"En El Acto" vuelve con un show creado junto al público

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Ver comentarios

Lo último

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Ultimo Momento
Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

Policiales
Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Ovación
Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

Rowing se prepara para la Liga Nacional de vóleibol

La provincia
Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

Santa Anita: inspeccionan granjas avícolas por demanda vecinal

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

La Justicia dio curso a amparo ambiental colectivo sobre urbanización Tierra Alta

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Radares: dónde estan ubicados en la provincia de Entre Ríos

Dejanos tu comentario