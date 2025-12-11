Día Nacional del Tango: la historia detrás de una fecha que celebra la identidad cultural argentina

Cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango en homenaje a dos figuras que marcaron caminos dentro del género: Carlos Gardel y Julio De Caro

Cada 11 de diciembre, en distintas ciudades del país, el tango ocupa un lugar central en la agenda cultural. La fecha se instaló en 1977 y homenajea a dos figuras que marcaron caminos dentro del género: Carlos Gardel y Julio De Caro, ambos nacidos un 11 de diciembre, aunque en años distintos. La coincidencia derivó en una conmemoración que buscó celebrar el valor artístico de sus trayectorias y reconocer al tango como una expresión representativa de la identidad argentina.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del productor y difusor Ben Molar , quien impulsó la idea durante más de una década. El proyecto buscaba reunir en una misma fecha a músicos, intérpretes, bailarines, investigadores y espacios culturales que trabajaban alrededor del tango. Tras diversas gestiones, Buenos Aires adoptó la conmemoración en 1977 y, poco después, se declaró de alcance nacional.

El Día Nacional del Tango no se limita a recordar a dos referentes. Con el correr de los años se transformó en un punto de encuentro para valorar el recorrido histórico del género, su vigencia en nuevas generaciones y el trabajo de los distintos colectivos artísticos que lo sostienen. Orquestas típicas, milongas, escuelas de danza, compositores, cantantes y agrupaciones barriales encuentran en esta fecha una oportunidad para mostrar producciones, recuperar repertorios y acercarse a públicos diversos.

Carlos Gardel

Tango y Milonga. Carlos Gardel.jpg

La figura de Carlos Gardel continúa ocupando un lugar central en la memoria popular. Su obra consolidó un estilo interpretativo que trascendió fronteras y se volvió parte fundamental del patrimonio musical latinoamericano. Su presencia en el cine, las giras internacionales y la difusión masiva de sus grabaciones otorgaron al tango una proyección inédita y definieron un imaginario que todavía influye en artistas contemporáneos.

Julio De Caro

Julio De Caro

Por su parte, Julio De Caro representó una renovación decisiva. Su aporte como violinista, director y compositor dio forma a una sonoridad moderna que amplió las posibilidades del género. La llamada “escuela decareana” modificó estructuras, incorporó nuevas búsquedas estéticas y abrió un camino que luego retomaron otras orquestas. Su trabajo marcó una etapa de desarrollo musical que dejó huella en distintos ensambles y solistas.

A lo largo del país, la fecha se acompaña con conciertos, milongas al aire libre, actividades formativas y propuestas comunitarias. La diversidad de estas iniciativas muestra cómo el tango continúa activo, en diálogo con nuevas estéticas y con la participación de artistas que lo interpretan desde perspectivas actuales, tanto en su versión tradicional como en sus vertientes más experimentales.

El 11 de diciembre se sostiene así como una jornada para celebrar una tradición cultural en movimiento, con raíces profundas y una presencia constante en la vida artística argentina. Cada año suma nuevas actividades y refuerza la idea de que el tango permanece vivo gracias al trabajo conjunto de músicos, bailarines, docentes, investigadores y del público que lo acompaña.