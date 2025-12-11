Uno Entre Rios | Policiales | Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

La policía desarticuló una banda delictiva del conurbano bonaerense y permitió detener a uno de sus líderes implicado en un fallido asalto en Entre Ríos.

11 de diciembre 2025 · 11:10hs
La policía desarticuló una banda delictiva del conurbano bonaerense y permitió detener a uno de sus líderes implicado en un fallido asalto en Entre Ríos.

La policía desarticuló una banda delictiva del conurbano bonaerense y permitió detener a uno de sus líderes implicado en un fallido asalto en Entre Ríos.

Un amplio operativo policial permitió detener a uno de los delincuentes más peligrosos del conurbano bonaerense, señalado como líder de una banda delictiva involucrada en un violento intento de asalto ocurrido en Entre Ríos el pasado 8 de mayo sobre la Ruta Nacional 14.

La investigación se inició tras el ataque frustrado en el kilómetro 248, donde Mario Devita —considerado un delincuente profesional oriundo de Buenos Aires— y un inspector municipal de Concordia, Enrique Escayola, intentaron sustraer 500 mil dólares a un empresario. Tras el hecho, el inspector fue apartado y sumariado por la Municipalidad.

La maniobra fue advertida por personal policial, que interceptó a Devita con el dinero y un arma de fuego. Escayola, señalado como entregador del hecho, permanece con arresto domiciliario. Desde entonces, la causa avanzó durante meses bajo las directivas del fiscal José Arias, quien reunió elementos que permitieron identificar a nuevos sospechosos y reconstruir el alcance de la banda.

departamental Concordia

Ocho allanamientos

A partir del análisis de comunicaciones, testimonios y otros indicios, la investigación vinculó al caso a Rodolfo “Polaco” Martínez y Gastón Plescia, ambos domiciliados en Buenos Aires. Los sospechosos no solo habrían participado del fallido asalto, sino que además habían marcado otros objetivos en el departamento Concordia para cometer robos violentos.

Con esa información, el fiscal Arias solicitó ocho allanamientos al juez de Garantías Mauricio Guerrero. Las órdenes incluyeron domicilios en los partidos de San Martín, San Nicolás, San Fernando, Berazategui y Morón.

Los procedimientos contaron con la colaboración del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense y una delegación de la Policía de Concordia encabezada por el jefe Departamental José María Rosatelli, el jefe de Investigaciones Miguel Martina y los oficiales José López y Tomás Curima.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, equipos de comunicación, un chaleco antibalas, una escopeta y cartuchería. También se ordenó la búsqueda y detención de Martínez y Plescia.

En una de las viviendas allanadas, ubicada en un country, los efectivos hallaron documentación que vincula a Lucas Guillermo Gutiérrez Gorigotia, quien registra un pedido de detención de 2024 por su presunta participación en el robo de cajas fuertes en la firma Mosaicos Chajarí.

En la misma propiedad se constataron cinco vehículos de alta gama —una Amarok V6, un Ford Raptor, una VW Taos, un VW Vento y otro rodado— además de dos cuatriciclos y tres motocicletas. La Justicia de Chajarí exhortó para que fueran secuestrados en el marco de la causa que se tramita en esa ciudad.

Policia Concordia

Antecedentes

Aunque varios de los involucrados cuentan con antecedentes, Martínez —cercano a los 60 años— posee uno de los prontuarios más pesados del país. Es reconocido por su participación en hechos de piratería del asfalto, asaltos a entidades financieras y numerosos robos en distintas provincias.

Según consignó el sitio concordiense 7 Páginas, su nombre también aparece asociado al violento ataque a un camión de caudales ocurrido el 23 de noviembre de 2010 en el kilómetro 37 de la autopista Panamericana, donde fueron asesinados los tenientes Rubén Fangio y Mario García, de la Policía de San Nicolás.

No es la primera vez que una organización vinculada a Martínez queda en la mira de la Justicia. En 2015, una banda conocida como “Los Chacales de la Ruta” —ligada a su accionar— fue desarticulada tras una serie de allanamientos en San Nicolás, Hurlingham, Salto, Villa Maipú y Pearson.

La causa sigue en manos del fiscal Arias, quien analiza el material secuestrado y los vínculos entre los detenidos. Los investigadores no descartan nuevas imputaciones, dado que la banda habría planificado otros asaltos en la región y operaba con una estructura compleja.

Entre Ríos conurbano Banda ruta 14
