Eduner festeja 27 años con feria de libros, música y lecturas

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) celebrará sus 27 años con una actividad abierta que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre

11 de diciembre 2025 · 17:39hs
La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) celebrará sus 27 años con una actividad abierta que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre a las 18 en su sede de Andrés Pazos 406. La propuesta será libre y gratuita e incluirá lecturas, música en vivo, feria de libros y un patio gastronómico preparado para acompañar la jornada.

El encuentro reunirá distintas actividades vinculadas al trabajo editorial y a los recorridos culturales de la región. Una de las instancias centrales será “Leemos a Juan Antonio Vilar”, en la que el reconocido historiador dialogará con sus lectores acerca de su producción académica. La mesa contará con la participación de Ignacio González Lowy, Fortunato Galizzi, Solidario Romero, Susana Berger, Silvina Suárez y Daniel Tirso Fiorotto.

La programación sumará además un tramo dedicado a tangos y lecturas, con intervenciones de Teo Mondejar, Ariel Bertelotti, Gabriela Trevisani y Ángela Herrera. La propuesta combinará repertorio clásico y textos de autoría local. Más tarde se presentará el Dúo Andrés y Marti, parte de la escena musical de Paraná, con un repertorio seleccionado para la ocasión.

En el espacio también se ubicará un sector del programa Baúles Andariegos, iniciativa compartida entre la Eduner y la Municipalidad de Paraná que promueve la circulación de libros en distintos puntos de la ciudad. A esto se sumará la presentación de “Paraná lee: recorridos literarios”, un proyecto que recupera lugares, prácticas y memorias vinculadas a la lectura en la capital entrerriana.

La feria de libros incluirá ejemplares de la Eduner y de otras editoriales universitarias del país, con promociones especiales por el aniversario. Los organizadores destacaron que esta instancia busca acercar catálogos diversos a nuevos lectores y fortalecer la presencia del libro universitario en la región.

Para completar la propuesta, el público contará con un patio gastronómico a cargo de Patas & Sabores, además de una barra de cerveza artesanal de Darling Beer, disponible durante toda la tarde.

