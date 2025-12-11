Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

La octava edición de la Batalla de Arqueros dejará las instalaciones de Neuquen y se mudará a Falta Uno Club, en Moisés Lebensohn al 3814 en Paraná.

La octava edición de la Batalla de Arqueros, uno de los eventos más convocantes del país para especialistas del puesto, tendrá un cambio histórico: dejará las instalaciones del Club Neuquen para mudarse a Falta Uno Club, en Moisés Lebensohn 3814, un predio con césped sintético de última generación, piscina, cantina renovada y espacios pensados para recibir a deportistas de todas las edades. El 3 de enero, bajo un formato nocturno y de verano, más de 150 arqueros de todo el país competirán por el Guante de Oro en la que ya es considerada, con justicia, la batalla más grande de la región.

El evento, organizado por la Escuela de Arqueros Cap1tán, vuelve a reunir a categorías que van desde Senior (+35) hasta 2019, además de las ramas femenina, juvenil y primera división. Es decir, todas las categorías. La demanda fue tal que prácticamente todas las categorías agotaron cupos, incluso con listas de espera. “Cada año se llena más rápido, y este no fue la excepción”, reconoce el director del proyecto, Fabián Prestofelippo, quien dialogó con UNO y detalló cómo se prepara esta edición especial.

La mudanza desde Neuquen hacia el nuevo complejo se dio por una decisión estratégica. La organización buscaba un lugar que permitiera optimizar logística, sumar servicios y mejorar la experiencia de los participantes sin resignar proximidad con el club que acompañó el nacimiento de la competencia. Falta Uno ofreció un césped sintético de alto nivel (apto para fútbol 11 y fútbol 5), iluminación profesional, espacios amplios y un predio cerrado que permite concentrar toda la actividad sin cruces con otras disciplinas. A su vez, la cercanía con Neuquen facilitó la continuidad del vínculo: “Muchísimos arqueros del club van a participar igual, y los profes de Cap1tan siguen trabajando allí. De alguna manera, seguimos en equipo”, dijo Prestofelippo.

La edición nocturna responde al calendario y al clima. Al hacerse en pleno verano, la organización eligió correr toda la jornada hacia la tarde-noche, no solo para evitar el calor extremo sino para sumar una dinámica distinta: esta edición, además, la piscina del predio será de uso libre y gratuito para todos los participantes. “Queremos que la experiencia sea completa. Que compitan, pero también que disfruten del día, que se relajen, que compartan”, explicó.

El crecimiento continuo de la Batalla de Arqueros no tiene un punto exacto de quiebre, pero sí una construcción colectiva que se repite en cada edición. Prestofelippo reconoce que el evento reúne una combinación particular: competencia de alto nivel, premios constantes, buena organización y un fuerte valor humano. “Más allá del número, que es altísimo, hay una calidad de trabajo y una energía de grupo que nos identifica. Eso se nota. La gente la pasa bien y quiere volver”, resume.

Para la octava edición llegarán arqueros de Nogoyá, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, sumados a una numerosa delegación de Santa Fe (Esperanza, Humboldt, Recreo, Colastiné) y representantes de Buenos Aires. Muchos de ellos viajan en familia y combinan la competencia con turismo, hospedaje y actividades en la ciudad. En los últimos años, el evento sumó un perfil cultural y recreativo inesperado: no solo se juega, también se sortean premios, se realizan juegos entre zonas, pasan batucadas estilo cancha y se entregan regalos cada pocos minutos gracias al aporte de sponsors.

El formato de la competencia no cambiará respecto al año pasado, pero sí habrá innovaciones en la estructura de premios: la organización evalúa incorporar un Guante de Bronce, además del Oro y Plata, para que ningún chico quede afuera y todos compitan por algo. La filosofía es clara desde la primera edición: todos deben jugar zona y luego pasar a instancias finales en alguna copa, sin eliminaciones tempranas.

El desafío más complejo, admite Prestofelippo, es la gestión del día: el armado de cruces, los resultados de mesa, la clasificación a Oro y Plata, y mantener a todos dentro del flujo competitivo sin demoras. Sin embargo, contar con un staff consolidado de entrenadores de Cap1tan permite sostener la dinámica con solvencia. “No te digo que cada vez es más fácil, pero ya hay cosas aceitadísimas. El grupo humano es impresionante”, destaca.

Además, se trabaja para confirmar un invitado especial de Primera División, algo que podría convertirse en uno de los puntos altos de la jornada. Todavía no revelan el nombre, pero adelantan que hay contactos avanzados y entusiasmo del futbolista por sumarse.

La participación no tiene requisitos estrictos: incluso jugadores que no son arqueros se inscriben cada año porque disfrutan de la experiencia. El objetivo es que todos vivan una jornada familiar en un complejo que ofrece restaurant, sombras, mesas, sillas, estacionamiento y tarifas accesibles de cantina. Quedan muy pocos cupos en solo dos categorías, mientras que el resto está completo.

Prestofelippo valora especialmente el respaldo de Falta Uno y menciona a Nicolás Lorenzón, propietario del predio, y a Santiago Leiva, responsable deportivo, como pilares fundamentales para esta edición. “Se pusieron la camiseta desde el primer día. Estamos trabajando juntos minuto a minuto para que el 3 de enero sea una fiesta”, dijo.

A días del evento, la expectativa es enorme. La Batalla de Arqueros se consolidó como un clásico del verano entrerriano y, con un predio renovado, va por una de sus mejores versiones. “Lo que más nos enorgullece es que la gente vuelve porque se siente bien tratada. Eso es lo que sostiene todo”, concluyó el director.