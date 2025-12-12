En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Desde las 21 se desarrollará en el Club Ministerio una velada amateur que tendrá nueve combates. Habrá en juego un título de la Federación Entrerriana de Box.

Zamira Beber (a la izquierda) arriesgará su título provincial en el Club Ministerio.

Este viernes se pondrá fin a la temporada 2025 del boxeo paranaense. En el Club Ministerio se realizará el último festival del año en la capital entrerriana. Desde las 21 se desarrollará una velada amateur, en la que habrá nueve combates, de los cuales uno tendrá en juego el título provincial de la Federación Entrerriana de Boxeo (FEB).

La organización del evento está a cargo del promotor local Ulises Cloroformo López, mientras que la fiscalización del espectáculo será de la Comisión Municipal de Boxeo (CMB). El excampeón argentino y sudamericano de la categoría Superwelter dispuso que el valor de las entradas sea de 10.000 pesos.

Luego de enfrentamientos más que interesantes para darle calor al espectáculo, con la presentación de jóvenes aficionados que están dando sus primeros pasos en el deporte de los puños, el plato fuerte de la jornada se verá en las dos últimas peleas.

En el semifondo la campeona de provincial de la categoría Hasta 57 kilos, la paranaense Zamira Beber, arriesgará por segunda ocasión su cinturón de la FEB, cuando se enfrente con la concordiense Belén Sánchez.

Mientras que en el choque principal de la velada, peleador local Nicolás Pagliaruzza tendrá su regreso al ring tras más de un año de inactividad con un difícil compromiso. Paya, cuya idea es realizar su última pelea como boxeador amateur para luego dar el salto al profesionalismo, se enfrentará con el galardonado colonense Alan Godoy.

El peleador de la localidad de la costa del río Uruguay ha tenido una temporada fantástica, en la que logró la medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) que se disputaron en Rosario y el título en el Torneo Nacional que se desarrolló en Puerto Deseado, Santa Cruz, ambos en la categoría Hasta 64 kilos, y visitará la capital provincial con el objetivo de hacer valer su palmarés en condición de visitante.

De esta manera, Paraná llegará a 11 eventos en el año, bastantes menos que los 20 que hubo en 2024 –temporada que fue excepcional–, aunque no deja de ser un buen número de festivales.

La programación en el Club Ministerio

Los pugilistas amateurs fueron citados a las 20 para realizar el pesaje oficial y medirse la presión. Una vez concluido esto, comenzará la acción en el recinto Albiverde.

Los nueve enfrentamientos serán: Tomás Cuatrin (Escuela Municipal de Box del Club Ministerio) vs Marcos Orrego (Team Peligro), categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Julio Jaime (Nogoyá), categoría Hasta 69 kilos.

José López (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Thiago Valdez (Toa Fight), categoría Hasta 64 kilos.

Leonel Díaz (Boxing Paraná) vs Exequiel Fernández (Feliciano), categoría Hasta 60 kilos.

Germán Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Rocco Sánchez (Lanús), categoría Hasta 52 kilos.

Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Gerónimo Wild (Toa Fight), categoría Hasta 81 kilos.

Ailén Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonella Bianchi (Motobox), categoría Hasta 50 kilos.

Zamira Beber (Payabox) vs Belén Sánchez (Concordia), por el título entrerriano de la categoría Hasta 57 kilos.

Nicolás Pagliaruzza (Payabox) vs Alan Godoy (Colón), categoría Hasta 64 kilos.