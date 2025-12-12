Uno Entre Rios | Ovación | Ministerio

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Desde las 21 se desarrollará en el Club Ministerio una velada amateur que tendrá nueve combates. Habrá en juego un título de la Federación Entrerriana de Box.

12 de diciembre 2025 · 10:02hs
Zamira Beber (a la izquierda) arriesgará su título provincial en el Club Ministerio.

Víctor Ludi/UNO

Zamira Beber (a la izquierda) arriesgará su título provincial en el Club Ministerio.

Este viernes se pondrá fin a la temporada 2025 del boxeo paranaense. En el Club Ministerio se realizará el último festival del año en la capital entrerriana. Desde las 21 se desarrollará una velada amateur, en la que habrá nueve combates, de los cuales uno tendrá en juego el título provincial de la Federación Entrerriana de Boxeo (FEB).

La organización del evento está a cargo del promotor local Ulises Cloroformo López, mientras que la fiscalización del espectáculo será de la Comisión Municipal de Boxeo (CMB). El excampeón argentino y sudamericano de la categoría Superwelter dispuso que el valor de las entradas sea de 10.000 pesos.

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo.

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense.

Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense

Luego de enfrentamientos más que interesantes para darle calor al espectáculo, con la presentación de jóvenes aficionados que están dando sus primeros pasos en el deporte de los puños, el plato fuerte de la jornada se verá en las dos últimas peleas.

En el semifondo la campeona de provincial de la categoría Hasta 57 kilos, la paranaense Zamira Beber, arriesgará por segunda ocasión su cinturón de la FEB, cuando se enfrente con la concordiense Belén Sánchez.

Mientras que en el choque principal de la velada, peleador local Nicolás Pagliaruzza tendrá su regreso al ring tras más de un año de inactividad con un difícil compromiso. Paya, cuya idea es realizar su última pelea como boxeador amateur para luego dar el salto al profesionalismo, se enfrentará con el galardonado colonense Alan Godoy.

El peleador de la localidad de la costa del río Uruguay ha tenido una temporada fantástica, en la que logró la medalla de oro en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) que se disputaron en Rosario y el título en el Torneo Nacional que se desarrolló en Puerto Deseado, Santa Cruz, ambos en la categoría Hasta 64 kilos, y visitará la capital provincial con el objetivo de hacer valer su palmarés en condición de visitante.

De esta manera, Paraná llegará a 11 eventos en el año, bastantes menos que los 20 que hubo en 2024 –temporada que fue excepcional–, aunque no deja de ser un buen número de festivales.

anuncio en ministerio
Zamira Beber (a la izquierda) arriesgará su título provincial en el Club Ministerio.

Zamira Beber (a la izquierda) arriesgará su título provincial en el Club Ministerio.

La programación en el Club Ministerio

Los pugilistas amateurs fueron citados a las 20 para realizar el pesaje oficial y medirse la presión. Una vez concluido esto, comenzará la acción en el recinto Albiverde.

Los nueve enfrentamientos serán: Tomás Cuatrin (Escuela Municipal de Box del Club Ministerio) vs Marcos Orrego (Team Peligro), categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Julio Jaime (Nogoyá), categoría Hasta 69 kilos.

José López (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Thiago Valdez (Toa Fight), categoría Hasta 64 kilos.

Leonel Díaz (Boxing Paraná) vs Exequiel Fernández (Feliciano), categoría Hasta 60 kilos.

Germán Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Rocco Sánchez (Lanús), categoría Hasta 52 kilos.

Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Gerónimo Wild (Toa Fight), categoría Hasta 81 kilos.

Ailén Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonella Bianchi (Motobox), categoría Hasta 50 kilos.

Zamira Beber (Payabox) vs Belén Sánchez (Concordia), por el título entrerriano de la categoría Hasta 57 kilos.

Nicolás Pagliaruzza (Payabox) vs Alan Godoy (Colón), categoría Hasta 64 kilos.

Ministerio velada amateur Federación Entrerriana de Box Zamira Beber
Noticias relacionadas
El Naranja de Santa Elena ha sido el mejor equipo de la Liga Provincial y buscará coronarlo con el título.

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3.

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año.

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Boca ganó otro trofeo en la divisional.

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Ver comentarios

Lo último

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Ultimo Momento
Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Sauce Montrull ya es municipio

Sauce Montrull ya es municipio

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Policiales
Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Ovación
El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12 de diciembre cada año

La provincia
Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Trabajadores judiciales realizan un paro este viernes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario