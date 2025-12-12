Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés encaran la última concentración rumbo al SVNS 3.

Las Yaguaretés realizarán su última concentración del año en Casa Pumas rumbo al SVNS 3 en Dubai, con dos entrerrianas entre las 18 jugadoras convocadas.

El seleccionado femenino volverá a reunirse este sábado en Casa Pumas hasta el viernes 19, en lo que será la última concentración del año 2025 . Estos entrenamientos servirán como preparación para el SVNS 3, que se disputará en Duba i el sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026. El conjunto buscará ubicarse entre los dos mejores para clasificar al SVNS 2.

Nahuel García, head coach de Las Yaguaretés, contó cómo se prepara el equipo y cuáles son los objetivos para 2026: "Comenzamos nuestra última concentración del año y obviamente el foco está puesto en el SVNS 3, estamos con muchísimas expectativas ya que es la última y única oportunidad que tenemos en la temporada para clasificar al SVNS 2. Estamos poniendo mucho foco en los detalles que el equipo necesita mejorar y potenciar para poder ser un equipo realmente competitivo en Dubái y conseguir uno de los dos cupos para ir al SVNS 2" .

Además, reafirmó las fortalezas del equipo de cara al último encuentro del año: "Vamos a tener una concentración larga de seis días divididas en dos bloques de rugby con un intervalo de recuperación en el medio. La concentración es de 18 jugadoras y todas están en condiciones de competir por un lugar en el equipo que nos va a representar en el SVNS 3", cerró García.

A continuación, el plantel de Las Yaguaretés seleccionadas por Nahuel García:

Altini, Cecilia - Casa De Padua (URBA)

Brígido, Virginia - Córdoba Athletic (Cordobesa)

Delgado, Candela - Cardenales (Tucumán)

Díaz, Malena - Universitario (Cordobesa)

Escalante, Cristal - Las Águilas (Nordeste)

Gervasio, Magalí - La Plata RC (URBA)

González, Sofía - Casa De Padua (URBA)

González, Yamila - Club Taborín (Cordobesa)

Iacaruso, Francesca - Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Juan, Candela - Marabunta (Alto Valle)

Lecuona, Milagros - Centro Naval (URBA)

Medina, Azul - Cardenales (Tucumán)

Moreno, Andrea - Aguará Guazú (Tucumán)

Pedrozo, Paula - La Salle (URBA)

Reding, Antonella - Club Atlético Echagüe (Entrerriana)

Rodich, Talía - Las Águilas (Nordeste)

Taladrid, María - La Plata RC (URBA)

Velázquez, Ruth - CAPRI (Misiones)