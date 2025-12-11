Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 20

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque frontal este jueves sobre la Ruta 20, a la salida de Urdinarrain. Un conductor de Paraná falleció.

11 de diciembre 2025 · 19:26hs
El accidente fue sobre la Ruta 20

El accidente fue sobre la Ruta 20, a la salida de Urdinarrain.
Los vehículos chocaron de frente sobre la Ruta 20.

Los vehículos chocaron de frente sobre la Ruta 20.

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque frontal este jueves sobre la Ruta 20, a la salida de Urdinarrain, en la zona conocida como “Puente Sánchez”. La información fue confirmada por la Policía local, que trabajó en el lugar bajo las órdenes del jefe de la comisaría de Urdinarrain, Gustavo Cuevas.

El accidente en la Ruta 20

El conductor de una Toyota Hilux oriundo de Concepción del Uruguay logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En tanto, el conductor del utilitario –oriundo de Paraná– quedó atrapado en el habitáculo y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

a Policía realizó un megaoperativo antidrogas con 46 allanamientos, donde se secuestraron drogas, dinero, armas y vehículos, pero no hubo detenidos.

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Accidente Urdinarrain 2
Los vehículos chocaron de frente sobre la Ruta 20.

Los vehículos chocaron de frente sobre la Ruta 20.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Horas después, el médico policial, Dr. Godoy, informó que el conductor rescatado sufrió un paro cardíaco irreversible al ingresar al nosocomio, lo que lamentablemente derivó en su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos. Se trata del paranaense Horacio Marcelo Yedro de 65 años.

El accidente ocurrió alrededor de las 14.30, donde por causas que se tratan de establecer, una Toyota Hilux y un utilitario Renault Kangoo impactaron de frente en momentos en que llovía sobre la ciudad.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, por lo que el tránsito fue interrumpido totalmente durante varios minutos. Posteriormente, la Policía habilitó un carril, permitiendo el paso alternado de las largas filas de autos, camiones y maquinarias agrícolas que se habían acumulado en el lugar.

Se esperaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, por lo que se solicita a quienes circulen por la zona hacerlo con extrema precaución.

Ruta 20 Urdinarrain Toyota
Noticias relacionadas
La policía desarticuló una banda delictiva del conurbano bonaerense y permitió detener a uno de sus líderes implicado en un fallido asalto en Entre Ríos.

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente.

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Un incidente con arma blanca terminó con dos heridos, padre e hijo, un menor de 16 años. El agresor fue detenido. Ocurrió este miércoles en Paraná

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

La Justicia condenó a una pareja detenida con 95 kilos de marihuana en la Ruta 14. Le impuso más de cuatro años de cárcel a un hombre y condicional a una mujer.

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Ultimo Momento
Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Policiales
Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Narcotráfico: 46 allanamientos, $12 millones secuestrados y 132 identificados pero sin detenidos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Cayó líder de peligrosa banda del conurbano con vínculos en Entre Ríos

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Ovación
Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Se confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Batalla de arqueros: la octava edición será en una sede renovada

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Ariel Holan se fue de Rosario Central

Ariel Holan se fue de Rosario Central

La provincia
Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Entre Ríos declaró a la palmera yatay como Monumento Natural

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Se inauguró en Villa Urquiza la temporada de verano de Entre Ríos

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

Frigerio incorporó a Cuenca en el CGE y a Jacob al gabinete provincial

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo

La Municipalidad de Paraná estableció los días de asueto y receso administrativo

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Un graduado de la UNER impulsa la inteligencia artificial en los negocios globales

Dejanos tu comentario