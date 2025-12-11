Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque frontal este jueves sobre la Ruta 20, a la salida de Urdinarrain. Un conductor de Paraná falleció.

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque frontal este jueves sobre la Ruta 20 , a la salida de Urdinarrain, en la zona conocida como “Puente Sánchez”. La información fue confirmada por la Policía local, que trabajó en el lugar bajo las órdenes del jefe de la comisaría de Urdinarrain, Gustavo Cuevas.

El conductor de una Toyota Hilux oriundo de Concepción del Uruguay logró salir por sus propios medios y resultó ileso. En tanto, el conductor del utilitario –oriundo de Paraná– quedó atrapado en el habitáculo y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Horas después, el médico policial, Dr. Godoy, informó que el conductor rescatado sufrió un paro cardíaco irreversible al ingresar al nosocomio, lo que lamentablemente derivó en su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos. Se trata del paranaense Horacio Marcelo Yedro de 65 años.

El accidente ocurrió alrededor de las 14.30, donde por causas que se tratan de establecer, una Toyota Hilux y un utilitario Renault Kangoo impactaron de frente en momentos en que llovía sobre la ciudad.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, por lo que el tránsito fue interrumpido totalmente durante varios minutos. Posteriormente, la Policía habilitó un carril, permitiendo el paso alternado de las largas filas de autos, camiones y maquinarias agrícolas que se habían acumulado en el lugar.

Se esperaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, por lo que se solicita a quienes circulen por la zona hacerlo con extrema precaución.