Aumentan a cinco millones la recompensa por datos sobre Fernanda Aguirre.

El Ministerio de Seguridad Nacional actualizó a cinco millones de pesos la recompensa destinada a obtener información que permita dar con el paradero de Fernanda Aguirre , la joven desaparecida en San Benito en julio de 2004.

La medida quedó oficializada este viernes a través de la Resolución 1396/2025, publicada en el Boletín Oficial, que eleva el monto fijado en 2023, entonces de dos millones de pesos. Según se indicó, el incremento responde a la variación de precios registrada en los últimos años.

La cartera de Seguridad precisó que la recompensa está dirigida a personas que, "sin haber intervenido en los hechos, brinden datos útiles que permitan localizar a la joven". Quienes cuenten con información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

En paralelo, la causa continúa tramitándose ante el Juzgado de Transición de Paraná, a cargo del juez de Garantías Pablo Zoff, bajo la carátula "Fernanda Isabella Aguirre s/ Incidente de Localización". La resolución lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, recientemente designada, y rige desde este viernes.

Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando desapareció el 25 de julio de 2004. Había salido a llevar flores al puesto de su madre, ubicado frente al cementerio de San Benito, en el área metropolitana de Paraná, pero nunca regresó. Por el hecho fue detenido el 1° de agosto de ese año Miguel Lencina, violador y femicida, quien cinco días después se quitó la vida en la cárcel, en un episodio que dejó numerosos interrogantes. Por complicidad en el secuestro de la niña fue arrestada, enjuiciada y condenada Mirta Chávez, pareja del sospechoso.

El cuerpo de Fernanda, o cualquier rastro de ella, jamás fue hallado. A lo largo de más de dos décadas circularon diversas hipótesis (entre ellas su posible captación por una red de trata o una presunta complicidad policial), aunque ninguna pudo ser corroborada. El caso fue archivado en 2019 y en 2025 se cumplieron 21 años de una desaparición aún impune.