Tercer aumento de nafta en diciembre: Shell volvió a subir sus precios

Shell volvió a aumentar los precios de sus combustibles durante la madrugada de este viernes y la nafta subió por tercera vez en lo que va de diciembre. Esta nueva actualización se suma al ajuste aplicado el 5 de diciembre, después de un noviembre que ya había estado marcado por seis aumentos consecutivos en los surtidores.