Shell volvió a aumentar los precios de sus combustibles durante la madrugada de este viernes y la nafta subió por tercera vez en lo que va de diciembre. Esta nueva actualización se suma al ajuste aplicado el 5 de diciembre, después de un noviembre que ya había estado marcado por seis aumentos consecutivos en los surtidores.
Tercer aumento de nafta en diciembre: Shell volvió a subir sus precios
Shell aplicó un nuevo ajuste y la nafta subió por tercera vez en diciembre, con aumentos de hasta 20 pesos por litro en sus combustibles.
12 de diciembre 2025 · 08:04hs
Según se registró, la nafta súper subió 20 pesos por litro, mientras que el resto de los combustibles también registró alzas, aunque más moderadas. Con esta actualización, los valores vigentes reemplazan a los que estaban en las pizarras hasta la jornada anterior.
LEER MÁS: Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná
Nuevos precios:
-Súper: $1.799
-V-Power Nafta: $2.050
-Evolux: $1.828
-V-Power Diésel: $2.061
Precios anteriores:
-Súper: $1.779
-V-Power Nafta: $2.036
-Evolux: $1.807
-V-Power Diésel: $2.048
La marca sigue así una seguidilla de incrementos que presionan nuevamente el costo de los combustibles en plena transición de mes.