Boca venció a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones de Reserva

Con goles de Iker Zufiaurre y Lautaro Bianco, Boca e venció 2 a 0 al Fortín en el Florencio Sola y es el equipo más ganador del año en la categoría.

A una semana de haberse consagrado campeón del Torneo Clausura de la categoría Reserva, Boca Juniors venció 2 a 0 a Vélez (ganador del Apertura) y se quedó con el Trofeo de Campeones. Con goles de Iker Zufiaurre sobre el final del primer tiempo y Lautaro Bianco a minutos del cierre, el conjunto dirigido por Mariano Herrón sumó su 30° estrella y sigue estirando la distancia como el más ganador de la categoría.

De esta manera, Boca Juniors ratificó su chapa de máximo ganador de la Reserva y sumó su título número 30. Lo sigue River Plate con 22 y San Lorenzo con 19. Más atrás aparecen Racing (18) e Independiente (15).

El Fortín comenzó mejor el partido desde los pies de Bautista Ramírez, el jugador más desequilibrante del equipo. A los seis minutos, tras hacer una excelente jugada, con doble enganche en la puerta del área, superó a ambos rivales y remató de zurda, alto. En la acción siguiente, el Xeneize respondió con una estupenda jugada de Dylan Gorosito, quien fue profundo, se metió al área y tras superar a su oponente, eligió el remate directo. Tenía opciones buenas para Zufiaurre y Simoni.

A los 13′, Vélez marcó un golazo, pero el mismo fue anulado por offside de Ramírez. Luego de varios toques de primera, y un gran pase de Ignacio Cabral, descolocando a todos los que esperaban un remate al arco, el mediocampista del Fortín convirtió. Sin embargo, el asistente 1, Federico Lapalma no dudó y levantó la bandera.

Al promediar la media hora, Demian Domínguez tuvo su chance tras recibir una asistencia de Ramírez. El delantero controló perfecto, se sacó de encima la marca de Gorosito y le pegó forzado de zurda, pero estuvo atento Leandro Brey para atajar abajo. Vélez fue levemente superior a Boca, que a esta altura prácticamente no generaba juego de ataque.

Sin embargo, en los minutos finales el cansancio hizo mella en el cuadro de Liniers. A los 38′, Boca avisó con Facundo Herrera, quien casi convierte sobre el segundo palo tras un córner que fue peinado en el primer palo. Idéntica acción ocurrió en la última jugada del primer tiempo, cuando a los 46′ Iker Zufiaurre anotó de cabeza tras anticiparse, como en la acción anterior, tras un tiro directo desde la esquina. Aquí contó con la complicidad del arquero Russo, quien llegó tarde en su intento por salir a cortar con los puños.

En el complemento, Mariano Herrón dispuso el ingreso de Lautaro Mendieta en lugar de Matías Calegari, quien estaba amonestado. Al minuto, Boca casi convierte por intermedio de Zufiaurrre, pero atento estuvo Russo para despejar con sus puños.

Un minuto después, Francisco Pozzo contó con una chance clarísima para Vélez, tras una excelente jugada colectiva. Sin embargo, en el momento del remate, la pelota le quedó atrás y no pudo darle la rosca necesaria para que ingrese por el segundo palo. El remate forzado salió apenas desviado.

Boca mejoró en el complemento. Vélez con el correr de los minutos se fue desgastando. Pese a ellos, Ignacio Cabral casi logra el empate cuando se quedó con una pelota que quedó bollando en el área y le pegó apenas desviado.

El Xeneize no tuvo la misma resolución y en la chance que le quedó de contragolpe, sentenció el partido: Lautaro Bianco lo liquidó luego de una buena acción de arremetida de Aranda, quien pasó entre varios rivales y lo asistió.

El Xeneize de Mariano Herrón venía con el envión de la plena competencia oficial después de haber levantado un nuevo título para las Inferiores de Brandsen 805. El conjunto porteño lideró la Zona A con 33 puntos en 16 presentaciones y en los cruces de eliminación directa despachó a Lanús y a Instituto en octavos y cuartos. Ya en semifinales, su víctima fue River Plate con una gran victoria 2-0 gracias a un doblete de Iker Zufiaurre. En el partido decisivo se impuso por penales a Gimnasia en la cancha de Banfield para quedarse con el Clausura.

Por otro lado, el Fortín de Marcelo Bravo tuvo un gran comienzo de año con su segundo lugar en la Zona B del Apertura con 31 unidades en 15 presentaciones, por detrás de River Plate (33). Eliminó a Tigre, Belgrano y Boca Juniors en su camino rumbo a la final, instancia en la que derrotó 3-1 a San Lorenzo en el Estadio Ciudad de Vicente López.

A pesar de no haberse clasificado a los playoffs del Clausura por terminar 11° en su grupo, Vélez aprovechó este parate en la competición local para realizar un viaje a México, donde le ganó al anfitrión Real Apodaca por 2-1 gracias a los goles de Bautista Ramírez y Alexis Pereyra para quedarse con el Torneo Internacional Premier Veracruz 2025. De esta manera, arribó con rodaje al Sur para dirimir quién es el mejor equipo del año.