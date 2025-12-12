Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | portal

Portal 12/12: el último ritual del año para manifestar abundancia

El portal 12 12 se convierte en un recordatorio de que la vida es un ciclo constante. Esta jornada invita a hacer rituales para los creyentes.

12 de diciembre 2025 · 10:05hs
Imagen ilustrativa

Cada 12 de diciembre se abre el el portal 12/12 que es considerado una de las fechas más poderosas del calendario espiritual, un momento de cierre de ciclos y apertura hacia nuevas oportunidades. Esta jornada se interpreta como una invitación a la reflexión, la manifestación y el equilibrio interior.

El portal 12 12 se convierte en un recordatorio de que la vida es un ciclo constante de comienzos y finales, y que cada cierre trae consigo la posibilidad de renacer con mayor claridad y propósito.

En el mundo del bienestar y la espiritualidad contemporánea, el portal 12/12 es visto como un ritual colectivo de renovación. Muchas personas aprovechan esta fecha para escribir intenciones, agradecer lo vivido y dejar atrás lo que ya no suma.

Impacto en los signos

El Portal 12/12 tiene un impacto particular en los signos de Sagitario y Capricornio, debido a la proximidad de su fecha con el cambio de estación y la entrada al Solsticio de Invierno. Sagitario, al estar en pleno tránsito solar durante este portal, experimentará una fuerte renovación en sus objetivos a largo plazo y en su visión de futuro. Es un momento de expansión personal y de reflexión sobre el camino que desea tomar.

Por otro lado, Capricornio se ve profundamente afectado, ya que está por entrar en su temporada. Este portal le ofrece claridad sobre sus metas profesionales y la energía necesaria para avanzar en sus proyectos. Este es un excelente momento para que Capricornio purifique su energía y se enfoque en sus sueños más ambiciosos. Otros signos como Leo, Acuario y Tauro también sentirán una fuerte vibración de cambio, aunque de forma más sutil, influenciados por la expansión energética que el portal trae consigo. Estos signos deben aprovechar para establecer nuevas intenciones.

Ritual de la abundancia para el Portal 12/12

Uno de los rituales más poderosos para aprovechar la energía del Portal 12/12 es el ritual de la abundancia. Este se puede realizar el mismo 12 de diciembre, en el día del portal, para alinear tus energías con la prosperidad que deseas atraer. Para realizarlo, primero debes preparar tu espacio, limpiando cualquier desorden y creando un ambiente tranquilo. Enciende una vela verde, que es el color asociado con la abundancia, y coloca una fuente de agua, que simboliza la fluidez y la energía vital.

