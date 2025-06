Jimena Barón presenta a su bebé en familia

Jimena Barón Arturo Momo bebé familia.jpg

Jimena Barón en Instagram: "UNA SEMANA Aquí entre dadas de teta constantes, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene ESTÚPIDA DE AMOR, pero ESTÚPIDA, yo pienso: de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron 2 horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días. Bueno, sigo. Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer día del padre a Q hace como 2 meses, lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido pero mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi motorizado. Pensé, por supuesto, en la conveniencia de poder usarlo tipo Glovo para pedirle cosas. Una es buena pero también astuta. Qué mas? Hoy es nuestro aniversario! El papá de Arturo y yo cumplimos 4 años juntos y nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café. Si vieran a Momo hermano mayor, leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito (que le compró con su plata) cerca y metiéndose en la cama con él y conmigo…se derriten. En fin, decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla. La última es Momo agarrando a su hermano por primera vez y esa carita que puso estará en mi corazón por siempre. Gracias por todo el cariño y sepan disculpar mi “desconexión” acá y mi “conexión” acá en casa ".

Jimena Barón Arturo Momo 4.jpg

“Aquí entre dadas de tetas constantes, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono”, escribió y, con el humor que la caracteriza, añadió: “Este pibe me tiene estúpida de amor, pero estúpida, yo pienso: ¿de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron 2 horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días”.

El panorama continuó con un agradecimiento a su hermana: “Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer día del padre hace como dos meses, lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido. Pero, mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi motorizado”.

Jimena Barón Arturo Momo 2.jpg

En línea con la frase anterior, bromeó: “Pensé, por supuesto, en la conveniencia de poder usarlo tipo Glovo para pedirle cosas. Una es buena pero también astuta”. No obstante, no pudo alejarse mucho tiempo de su mirada más afectiva.

Así, reveló que llegó el cuarto aniversario de la pareja: “¿Qué más? ¡Hoy es nuestro aniversario! El papá de Arturo y yo cumplimos 4 años juntos y nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café”.

Jimena Barón Arturo bebé.jpg

Además, quien se llevó todas las miradas en las fotografías, fue el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo: “Si vieran a Momo hermano mayor, leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito (que le compró con su plata) cerca y metiéndose en la cama con él y conmigo, se derriten”.

“En fin, decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla. La última -imagen- es Momo agarrando a su hermano por primera vez y esa carita que puso estará en mi corazón por siempre”, concluyó.

Jimena Barón Arturo bebé Momo.jpg

Por su parte, Palleiro también le dedicó unas líneas a su amada: “Ya eras una súpermamá y hoy lo reconfirmo. No tengo palabras para describir todo lo que hiciste, me hiciste el mejor regalo de todos. Cuatro años increíbles y todavía nos quedan muchísimos más”.