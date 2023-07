Jey Mammón evitó la alfombra roja y se quedó solo

El ex conductor de La Peña de Morfi fue separado del cargo tras haber tomado estado público la denuncia que inició Lucas Benvenutto pero que prescribió en la Justicia. Sin embargo el galardón se lo llevó Puente Musical pero no había señales del ex conductor, pero apareció minutos después cuando las cámaras de la transmisión lo captaron. En diálogo con algunos periodistas que cubrían el evento, indicó: "Es una noche que tiene que ver con encontrarse con gente, va más allá de un programa o de un premio, de si gana o no gana La Peña. Eso me parece secundario".