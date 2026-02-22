Uno Entre Rios | La Provincia | Ana María

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

La comunicadora paranaense Ana María Álvarez denunció en Facebook demoras del PAMI y cuestionó al gobierno de Javier Milei por la situación de los jubilados.

22 de febrero 2026 · 11:19hs
Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

La reconocida comunicadora de Paraná, Ana María Álvarez (84), grabó un video en su cuenta de Facebook expresando su preocupación por la situación de los jubilados, en especial la suya. En el video, Álvarez denunció las demoras del PAMI, mencionando que lleva dos meses sin recibir los pañales que necesita.

A lo largo de su mensaje, también criticó la contratación de Lali Espósito para la Fiesta Nacional del Mate. Además, se mostró al tanto de la política nacional y expresó su descontento con la alianza entre el gobernador Frigerio y el gobierno de Javier Milei.

Ana María manifestó: "A nosotros nadie nos cuida. Los viejos no le interesamos a nadie. Milei no ha podido ocuparse de los viejos. Yo aporté durante más de 40 años y estoy cobrando la mínima".

"Recibo los pañales de PAMI. Y hace dos meses que el PAMI no me manda los pañales que uso en forma permanente. Las cuidadoras que yo tengo, tienen que convivir conmigo, porque no me basto sola. Pero el bocho lo tengo espléndido y lo estoy usando para hablarles a ustedes", añadió.

También destacó la falta de respuestas a sus reclamos y remató: "Y recuerden: a todos nos va a tocar. Pero por favor, no se olviden de los viejos. Javier Milei, basta. Basta, Javier Milei".

Ana María Álvarez

Trayectoria

Ana María Almirón de Álvarez nació en Concordia. En 1959 egresó de la Escuela Normal de esa ciudad para luego ejercer la docencia. Desde 1962 hasta 1967 fue locutora de LT 15. A finales del año 67 se radicó en Paraná y comenzó a trabajar en LT 14 Radio General Urquiza. Más tarde, la Dirección de Cultura y Turismo de la Provincia la designó conductora de sus ciclos culturales y musicales.

En 1985 nació el famoso programa de cuatro horas de duración “Mi ciudad y mi gente” también en la radio estatal. Luego se trasladó en 1992 a FM Litoral.

En 1994 creó FM Contacto en la cual salió al aire hasta 1997. Fue convocada nuevamente por LT 14 y en 2001 arrancó otra vez en FM Litoral de 8 a 12 y en vivo desde el Club Social de Paraná y por televisión a través de Canal 11. Luego condujo un programa en televisión a través de la señal de cable Somos Paraná y Santa Fe.

