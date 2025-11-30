Uno Entre Rios | Show | Ivana Figueiras

Ivana Figueiras: "Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana"

Ivana Figueiras decidió responder de manera pública en medio del fuerte cruce entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, que reavivó el escándalo por su separación

30 de noviembre 2025 · 14:44hs
Ivana Figueiras: Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana

Ivana Figueiras decidió responder de manera pública en medio del fuerte cruce entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, que reavivó el escándalo por su separación. La modelo fue señalada como la posible tercera en discordia y, tras semanas de rumores, publicó un descargo donde negó cualquier responsabilidad en la ruptura y apuntó directamente contra los ataques que recibió.

Ivana Figueiras apuntó contra Chechu Bonelli y negó haber “roto una familia”

El conflicto volvió a escalar este sábado, cuando Bonelli habló en un streaming sobre su vínculo con la madre de Cvitanich y aseguró que, después del divorcio, la familia del ex futbolista le pidió que dejara de verla. Cvitanich leyó esas declaraciones y respondió desde sus redes. “Qué bueno… querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba. Mejor no sigo. Con mi familia, mi pareja y mi vida, no…”, escribió, marcando distancia y cuestionando los dichos de su ex pareja.

Poco después, Figueiras emergió en la conversación con un descargo en Instagram. “Hace meses me estoy bancando que me llamen ‘Tatiana’, que me puteen, me digan ‘rompe hogares’, ‘rompe familias’. Yo teniendo dos hijas mujeres”, expresó. También aseguró que recién conoció a Cvitanich en julio y que desde entonces recibió amenazas y mensajes agresivos. Incluso mencionó intercambios con allegados de Bonelli: “Su ex escribiéndole y diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías; la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Una locura que jamás viví”.

En su aclaración, sostuvo que la relación comenzó cuando el ex futbolista ya estaba separado. “Si él no le dejó las cosas claras a la ex no es un problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo. Gracias”, afirmó.

Al final del texto, lanzó una frase que reavivó aún más la polémica: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita, pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia”.

El descargo se volvió viral y sumó un nuevo capítulo a una separación que ya venía cargada de tensión pública.

Ivana Figueiras Chechu Bonelli Darío Cvitanich Separación polémica
