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Agostina Vega: se conoció el resultado de la autopsia

La autopsia a Agostina Vega reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

1 de junio 2026 · 18:11hs
La autopsia a Agostina Vega reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

La autopsia a Agostina Vega reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

La autopsia a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta este sábado en un descampado de la provincia de Córdoba tras permanecer desaparecida una semana, reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

LEER MÁS: Córdoba: incidentes tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega

La autopsia a Agostina Vega

Fuentes periodísticas locales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el crimen ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde la víctima se resistió a la violación y el autor del ataque la estranguló.

Familiares y vecinos de Agostina Vega atacaron un destacamento policial. “Les importó más un partido de fútbol que la desaparición de una chica”.

Córdoba: incidentes tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón fue repudiado por las declaraciones en el caso del femicidio de Agostina Vega. En medio del dolor solo destacó la actuación policial en el hallazgo del cuerpo 

Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón fue repudiado por sus dichos

“La llevó engañada. Se descartó el embarazo. La nena se resistió y fue asesinada en la casa”, consignaron los allegados ante la consulta de NA.

En este contexto, el abogado Carlos Nayi confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio.

Además, los abuelos de la joven fueron admitidos como querellantes en la investigación luego de mantener una reunión con Garzón.

Agostina Vega autopsia
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