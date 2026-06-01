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Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

El regreso de Serena Williams se dará en Queen's, donde disputará el dobles junto con la canadiense Victoria Mboko.

1 de junio 2026 · 19:52hs
El último torneo oficial que disputó Serena Williams fue el US Open 2022.

El último torneo oficial que disputó Serena Williams fue el US Open 2022.

La histórica tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, sorprendió al mundo al anunciar que volverá a la actividad a los 44 años. El regreso de Williams se dará en Queen's, donde disputará el dobles junto con la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años.

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Williams, que es una de las jugadoras más ganadoras en la historia del tenis, confirmó la noticia este lunes a través de una publicación en Instagram con el mensaje "las buenas noticias viajan rápido".

La carrera de Serena Williams

A lo largo de su carrera, Williams no solo ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales, sino que se impuso en otros 14 en dobles y en dos en dobles mixtos.

Además, ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos (en Sídney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012), la Copa Hopman en 2003 y 2008 y la Billie Jean King Cup en 1999.

Como si esto fuera poco, la estadounidense fue número 1 del mundo durante 319 semanas y figura tercera en aquella estadística, solo por detrás de las 377 de la alemana Steffi Graf y las 332 de la checo/estadounidense Martina Navratilova.

Si bien su participación será en dobles, el regreso de Williams genera una gran expectativa en torno a la posibilidad de que juegue Wimbledon, torneo que conquistó en 2002, 2003, 2009, 2010, 2015 y 2017.

El retiro oficial de Williams se había dado en el US Open 2022, cuando cayó en la tercera ronda ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Serena Williams retiro Grand Slam Tenis
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