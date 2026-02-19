Uno Entre Rios | Show | Indio Solari

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

La confusión se había generado cuando el conductor Ángel de Brito publicó que el Indio Solari había sido internado anoche como consecuencia de un ACV.

19 de febrero 2026 · 15:59hs
Virginia, esposa del Indio Solari, desmintió las versiones sobre un ACV y aclaró que el artista solo acudió al sanatorio por un chequeo médico.

Luego de que se encendieran todas las alarmas en el mundo de la música por una supuesta internación de urgencia, el entorno íntimo de Carlos Alberto "Indio" Solari salió a desmentir categóricamente que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

La aclaración llegó para llevar tranquilidad a sus miles de fanáticos, quienes habían colmado las redes sociales con mensajes de apoyo tras la viralización de la primera noticia.

La palabra del entorno familiar

El encargado de difundir la desmentida oficial fue el periodista Ariel Lijalad, quien logró comunicarse de manera directa con el círculo más íntimo del legendario músico de 77 años.

"Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira", expresó tajante el comunicador, desactivando la preocupación generalizada que se había instalado en las últimas horas.

Sobre los verdaderos motivos que llevaron al artista a presentarse en un centro de salud porteño, Lijalad replicó las palabras de la compañera del músico y aclaró que se trató de un procedimiento programado y de control. "Se fue a un hospital a hacer un chequeo", detalló, confirmando que la salud del cantante no corre peligro y que su visita médica no respondió a un cuadro neurológico de gravedad.

El origen de los rumores

La confusión se había generado al mediodía, cuando el conductor de espectáculos Ángel de Brito publicó en su cuenta de X (ex Twitter) que el músico había sido internado anoche como consecuencia de un ACV. Si bien en su mensaje aclaraba que se encontraba "bien atendido y acompañado", la magnitud de la patología mencionada generó un fuerte impacto mediático.

Con la palabra oficial de Virginia, la situación quedó aclarada y el Indio Solari continuará con sus controles de rutina vinculados a su estado de salud general, marcado desde hace años por su tratamiento contra la enfermedad de Parkinson, cuadro que el propio artista hizo público en 2016.

