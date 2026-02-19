Uno Entre Rios | Policiales | Motociclista

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un motociclista perdió el control cerca del Puente Las Tunas, chocó contra una columna y sufrió la amputación de ambas piernas.

19 de febrero 2026 · 08:41hs
Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un estremecedor accidente ocurrió hace instantes en inmediaciones del Puente Las Tunas, donde un motovehículo perdió el control y terminó impactando violentamente contra una columna.

Por causas que se investigan, el conductor —un masculino mayor de edad— habría despistado y colisionado de lleno contra la estructura. Producto del brutal impacto, sufrió la pérdida de ambas piernas, en un cuadro de extrema gravedad.

ruta 12: tras choque, un conductor se disparo en la cabeza

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

temporal en parana: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

LEER MÁS: Temporal en Paraná: buscan a una madre y sus tres hijas tras ser arrastradas por el agua

El herido fue trasladado al Hospital San Martín

Personal de emergencias trabajó en el lugar y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde recibe asistencia médica intensiva, consignó Reporte 100.7.

La escena generó profunda conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona al momento del hecho.

Motociclista Las Tunas piernas
Noticias relacionadas
El vuelco de un auto en Paraná generó preocupación.

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

juan ruiz orrico ante el tribunal: asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

la querella pidio 6 anos de carcel para juan ruiz orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Ver comentarios

Lo último

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

Ultimo Momento
Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Policiales
Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Ovación
¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Lanús va por la ventaja en su casa

Lanús va por la ventaja en su casa

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

La provincia
Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Dejanos tu comentario