Uno Entre Rios | Ovación | CGT

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

La Liga Profesional de Fútbol tomó la determinación ante la medida de fuerza anunciada este miércoles por la CGT.

18 de febrero 2026 · 18:23hs
San Lorenzo es uno de los equipos que se ve afectado por el paro general de la CGT.

San Lorenzo es uno de los equipos que se ve afectado por el paro general de la CGT.

Ante el paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) decidió reprogramar los partidos del Torneo Apertura 2026 pactados para esa jornada, debido a la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc).

De esta manera, Instituto recibirá a Atlético Tucumán este viernes a las 20; ese mismo día, Defensa y Justicia medirá fuerzas con Belgrano de Córdoba en Florencio Varela.

La empresa San José no adherirá al paro pero si el área metropolitana

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

El sábado desde las 17 se jugará, en Mendoza, el compromiso entre Independiente Rivadavia e Independiente.

El domingo tendrá lugar el último de los compromisos que se iban a celebrar el jueves: San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, en el Nuevo Gasómetro.

Lanús juega a pesar del paro general

En contraparte, el cotejo entre el campeón de la Sudamericana y el de la Libertadores, correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana 2026, no sufrirá modificaciones y se desarrollará con normalidad, debido a que se trata de un certamen organizado por la Conmebol.

CGT Paro General Utedyc Lanús
Noticias relacionadas
La CGT convocó a un paro general sin movilización.

La CGT convocó a un paro general sin movilización

la cgt acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT se reúne el lunes y analiza la posibilidad de un paro general. 

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

La rueda de prensa tuvo a presencia del jefe de Gabinete de la Muncipalidad de Paraná, Santiago Halle, y del subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Ver comentarios

Lo último

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

Ultimo Momento
La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en la cuenta regresiva

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

El árbitro que hará su estreno en el Grella

El árbitro que hará su estreno en el Grella

Policiales
Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Ovación
Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

La provincia
Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Entre Ríos: antes del inicio de clases, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Dejanos tu comentario