Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

La Liga Profesional de Fútbol tomó la determinación ante la medida de fuerza anunciada este miércoles por la CGT.

San Lorenzo es uno de los equipos que se ve afectado por el paro general de la CGT.

Ante el paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) decidió reprogramar los partidos del Torneo Apertura 2026 pactados para esa jornada, debido a la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc).

De esta manera, Instituto recibirá a Atlético Tucumán este viernes a las 20; ese mismo día, Defensa y Justicia medirá fuerzas con Belgrano de Córdoba en Florencio Varela.

El sábado desde las 17 se jugará, en Mendoza, el compromiso entre Independiente Rivadavia e Independiente.

El domingo tendrá lugar el último de los compromisos que se iban a celebrar el jueves: San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, en el Nuevo Gasómetro.

En contraparte, el cotejo entre el campeón de la Sudamericana y el de la Libertadores, correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana 2026, no sufrirá modificaciones y se desarrollará con normalidad, debido a que se trata de un certamen organizado por la Conmebol.