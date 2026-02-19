Uno Entre Rios | Ovación | Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez se despide de Estudiantes de La Plata para emigrar a Brasil

Eduardo Dominguez dirigirá el viernes su último encuentro en el Pincha. El próximo destino del Barba será Atlético Mineiro.

19 de febrero 2026
Eduardo Domínguez conquistó tres títulos con Estudiantes de La Plata. 

Eduardo Domínguez conquistó tres títulos con Estudiantes de La Plata. 

El entrenador Eduardo Domínguez dirigirá este viernes ante Sarmiento su último partido como director técnico de Estudiantes de La Plata y luego asumirá en Atlético Mineiro de Brasil. El Barba llegó a un acuerdo de palabra con el club brasileño para reemplazar a Jorge Sampaoli, quien fue despedido el pasado 12 de febrero.

El DT cerrará su ciclo en La Plata en pleno desarrollo del Torneo Apertura y a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores, competencia que el Pincha deberá afrontar con nuevo entrenador.

La salida de Domínguez impactó fuerte en el mundo albirrojo, ya que Domínguez había renovado su contrato a comienzos de 2026 hasta fines de 2027, tras consagrarse campeón del fútbol argentino luego de vencer a Racing en la final de diciembre. Sin embargo, el ofrecimiento del "Galo" modificó el escenario y el entrenador ejecutará la cláusula de salida incluida en su vínculo una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato local.

El exitoso ciclo del Barba en Estudiantes de La Plata

Eduardo Domínguez inició su ciclo en Estudiantes de La Plata en marzo de 2023. Su paso por el León quedará marcado como uno de los más exitosos del club en los últimos años: Domínguez dirigió 163 partidos, con 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas.

Además, el entrenador conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025 y su gestión consolidó una identidad competitiva y devolvió protagonismo nacional a Estudiantes.

La decisión también se vincula con cambios profundos en el plantel debido a las salidas de Santiago Ascacíbar y Cristian Medina que alteraron la base campeona, situación que generó incertidumbre deportiva.

Mientras tanto, el presidente Juan Sebastián Verón ya inició la búsqueda del reemplazante para afrontar la temporada y la Copa Libertadores.

Atlético Mineiro firmará contrato con Domínguez hasta diciembre de 2027. El club brasileño atraviesa un flojo inicio de temporada, sin triunfos en el Brasileirão tras empates ante Palmeiras y Remo y una derrota frente a Bragantino. El objetivo inmediato será revertir el rendimiento y competir en la Copa Sudamericana 2026.

