Centra Entrerriano de Gualeguaychú celebró una nueva victoria en el estadio José María Bértora. En esta ocasión derrotó a El Talar por 95 a 75 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. De esta manera se desquitó de la derrota sufrida en Diciembre en Buenos Aires.
Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina
Con esta victoria, el Rojinegro se mantiene como único escolta del líder Provincial de Rosario con un récord positivo de17-6. La visita, por su parte, quedó en el 11° lugar de la tabla con un balance de 10 victorias y 13 derrotas.
Nicolás Reynoso fue el MVP de la noche con 25 de valoración, 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón y 1 recuperación. Por el lado del elenco porteño, Enzo Ruiz fue el destacado con 23 de valoración, 27 puntos y 3 rebotes.
La victoria de Central Entrerriano
Con un inicio parejo pero ardiente en ambos lados, Central mantuvo el mando durante el primer cuarto y la mayoría del segundo, exceptuando los minutos finales donde la visita se lo supo igualar 40-40, pero no prosperó su dominio. Los dirigidos por Genovese se mantuvieron todo el tiempo al acecho evitando que la diferencia se agrande yendo al descanso 48-46.
La vuelta del vestuario fue la clave para el conjunto de Martín Pascal, quienes con ataques rápidos y efectivos lograron extender la diferencia a 13, pero El Talar también hizo de las suyas con los rebotes defensivos y su puntería en triples.
A falta de cinco minutos Central comenzó a imponer su goleo con volcadas y triples, y faltando 40 segundos para culminar el encuentro el rojinegro extendió la diferencia a casi 20 puntos.
Central descansará siete días y el jueves 26 recibirá, en su estadio el José María Bértora, a La Unión de Colón para ser partícipe de otro clásico entrerriano. Por su parte, El Talar continuará su viaje por la ruta entrerriana y este jueves visita a Rocamora en el Paccagnella.
Otros resultados de la Liga Argentina
Deportivo Viedma se hizo fuerte en la ruta y derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 88-78, con una gran efectividad en triples en el primer tiempo del encuentro correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El elenco Rionegrino llegó a seis triunfos en fila y le propinó apenas la segunda derrota de la temporada al Lobo en su estadio.
Por el mismo sector, Racing de Avellaneda despertó a tiempo y se quedó con la victoria por 83-59 ante Ciclista Juninense en condición de local. Mientras que por la Conferencia Norte, Barrio Parque derrotó a Huracán Las Heras por 106 a 71 y de esta manera recuperó la senda de la victoria.