Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Central Entrerriano derrotó en Gualeguaychú a El Talar por 95 a 75 .El Rojinegro se mantiene como único escolta de Provincial de Rosario.

19 de febrero 2026 · 13:46hs
Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Centra Entrerriano de Gualeguaychú celebró una nueva victoria en el estadio José María Bértora. En esta ocasión derrotó a El Talar por 95 a 75 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. De esta manera se desquitó de la derrota sufrida en Diciembre en Buenos Aires.

Con esta victoria, el Rojinegro se mantiene como único escolta del líder Provincial de Rosario con un récord positivo de17-6. La visita, por su parte, quedó en el 11° lugar de la tabla con un balance de 10 victorias y 13 derrotas.

Nicolás Reynoso fue el MVP de la noche con 25 de valoración, 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón y 1 recuperación. Por el lado del elenco porteño, Enzo Ruiz fue el destacado con 23 de valoración, 27 puntos y 3 rebotes.

La victoria de Central Entrerriano

Con un inicio parejo pero ardiente en ambos lados, Central mantuvo el mando durante el primer cuarto y la mayoría del segundo, exceptuando los minutos finales donde la visita se lo supo igualar 40-40, pero no prosperó su dominio. Los dirigidos por Genovese se mantuvieron todo el tiempo al acecho evitando que la diferencia se agrande yendo al descanso 48-46.

La vuelta del vestuario fue la clave para el conjunto de Martín Pascal, quienes con ataques rápidos y efectivos lograron extender la diferencia a 13, pero El Talar también hizo de las suyas con los rebotes defensivos y su puntería en triples.

A falta de cinco minutos Central comenzó a imponer su goleo con volcadas y triples, y faltando 40 segundos para culminar el encuentro el rojinegro extendió la diferencia a casi 20 puntos.

Central descansará siete días y el jueves 26 recibirá, en su estadio el José María Bértora, a La Unión de Colón para ser partícipe de otro clásico entrerriano. Por su parte, El Talar continuará su viaje por la ruta entrerriana y este jueves visita a Rocamora en el Paccagnella.

Otros resultados de la Liga Argentina

Deportivo Viedma se hizo fuerte en la ruta y derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 88-78, con una gran efectividad en triples en el primer tiempo del encuentro correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El elenco Rionegrino llegó a seis triunfos en fila y le propinó apenas la segunda derrota de la temporada al Lobo en su estadio.

Por el mismo sector, Racing de Avellaneda despertó a tiempo y se quedó con la victoria por 83-59 ante Ciclista Juninense en condición de local. Mientras que por la Conferencia Norte, Barrio Parque derrotó a Huracán Las Heras por 106 a 71 y de esta manera recuperó la senda de la victoria.

