Chilavert defendió a Prestianni de la acusación de racismo

Con su polémico estilo José Luis Chilavert se solidarizó con el argentino. A su vez apuntó contra Mbappé. "Vive con un travesti, no es normal", disparó.

19 de febrero 2026 · 14:17hs
Chilavert: "Los brasileños son los peores racistas en el mundo".

El exarquero José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar declaraciones polémicas sobre la fuerte acusación de racismo que involucró al juvenil argentino Gianluca Prestianni, al brasileño Vinícius Júnior y al francés Kylian Mbappé.

Los dichos de Chilavert

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya expresó su respaldo al futbolista albiceleste y cuestionó el comportamiento del delantero del Real Madrid. “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”, afirmó, al referirse al incidente que se volvió viral recientemente en redes en el duelo de Champions League que enfrentó al elenco merengue y al Benfica.

Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor controversia cuando apuntó contra Mbappé, quien aseguró que Prestianni “debía ser expulsado” del campeonato europeo de mayor prestigio. Chilavert cuestionó al delantero francés por sus posturas públicas y lanzó comentarios sobre su vida privada: “¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal”, expresó y desató la polémica en redes sociales.

El ex arquero, conocido por sus opiniones contundentes, suele intervenir en temas de actualidad futbolística y política, y, lejos de quedarse al margen de lo ocurrido cuando fue consultado por el lamentable episodio, sus dichos volvieron a provocar repercusión en el ámbito deportivo.

Ante la réplica de uno de los comunicadores que integraban la mesa, quien sostuvo que “los tiempos cambiaron”, el guardameta paraguayo multicampeón con Vélez fue por más y aseveró: “no es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer“, lo que derivó en el repudio de varios usuarios en la plataforma X.

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Lanús va por la ventaja en su casa

Chilavert defendió a Prestianni de la acusación de racismo

Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

