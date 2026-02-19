Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Tras impactar contra un camión y mantener una conversación con el camionero, el conductor de una camioneta se disparó. Fue en Ruta 12, en departamento La Paz

Un camión, marca Ford modelo Cargo semirremolque, cargado con aserrín que circulaba en dirección norte sur, fue impactado en su lateral izquierdo por una camioneta que circulaba en sentido opuesto, provocando la pérdida de estabilidad y posterior vuelco del equipo. El accidente vial ocurrió la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 646, en departamento La Paz.