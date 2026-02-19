Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Tras impactar contra un camión y mantener una conversación con el camionero, el conductor de una camioneta se disparó. Fue en Ruta 12, en departamento La Paz

19 de febrero 2026 · 09:50hs
Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un camión, marca Ford modelo Cargo semirremolque, cargado con aserrín que circulaba en dirección norte sur, fue impactado en su lateral izquierdo por una camioneta que circulaba en sentido opuesto, provocando la pérdida de estabilidad y posterior vuelco del equipo. El accidente vial ocurrió la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 646, en departamento La Paz.

camión conductor choque disparo

Posteriormente, según informó la Policía, la Pick Up, marca Ford modelo 100, conducida por persona de 64 años, detuvo la marcha y luego de mantener una leve conversación con el conductor del camión avanzó unos 500 metros hacia el norte introduciéndose en la banquina, y se disparó en la cabeza. Fue trasladado con signos vitales débiles al nosocomio.

Los accidentes en Zárate-Brazo Largo complican el tránsito.

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

choque en la ruta 12 dejo una persona fallecida

Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

Ruta 12 Choque Ford La Paz
Noticias relacionadas
El camión quedó cruzado sobre el Puente Urquiza en el Complejo Zárate-Brazo Largo.

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

un motociclista perdio ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del puente las tunas

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

temporal en parana: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

El vuelco de un auto en Paraná generó preocupación.

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Ver comentarios

Lo último

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

Ultimo Momento
Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Policiales
Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Ovación
¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Lanús va por la ventaja en su casa

Lanús va por la ventaja en su casa

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

La provincia
Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia tras el temporal

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

El precio que le pagan a productores por la leche lleva 10 meses estancado

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Paraná: se sumaron buzos a la búsqueda de madre e hija arrastradas por el arroyo

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Temporal en Paraná: un alud de basura y una mujer rescatada

Dejanos tu comentario