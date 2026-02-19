Lanús va por la ventaja en su casa

Desde las 21.30, el Lanús recibirá a Flamengo en el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana.

Lanús sabe que tiene un difícil desafío ante el poderío del Mengao.

En el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá a Flamengo este jueves, a las 21.30, por la ida de la Recopa Sudamericana 2026. Los últimos clubes que ganaron la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente, buscarán sacar un buen resultado en el primer partido de la serie antes de definir al campeón en Río de Janeiro, la próxima semana.

El Granate buscará reponerse rápidamente del primer traspie que tuvo en el año, luego de la caída ante Independiente por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

El conjunto del sur bonaerense, que acumulaba cinco partidos invicto, fue superado en Avellaneda y necesita obtener un buen resultado ante su gente en el primer duelo de la serie.

Rodrigo Castillo, quien padece un “edema muscular en cara anterior del muslo izquierdo”, entrenó a la par de sus compañeros pero es casi imposible que juegue. Por otro lado, Marcelino Moreno se recuperó de su lesión y estará a disposición del DT.

Lanús afrontará esta final con la ilusión de sumar el noveno título de su historia, luego de haber conquistado la Copa Sudamericana al superar por penales a Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción, Paraguay.

Será la segunda vez que el cuadro Granate dispute esta competencia, ya que en 2014 –cuando llegó por haber ganado la Copa Sudamericana 2013– se enfrentó con Atlético Mineiro y fue derrotado en el global por 5 a 3, luego de perder 1 a 0 en la ida como local y 4 a 3 en la revancha, en un partido que se definió en el alargue.

Por su parte, Flamengo viene de derrotar 2 a 1 a Botafogo por los cuartos de final del torneo Carioca, con un gol de Lucas Paquetá, quien firmó en enero y se convirtió en la transferencia más cara en la historia del fútbol de Brasil.

Por otro lado, en el Brasileirao acumula apenas cuatro puntos en tres fechas. El conjunto dirigido por Filipe Luis buscará obtener un buen resultado en La Fortaleza para definir la serie en el mítico Maracaná el jueves 26.

El Mengao juega la recopa por haber levantado por cuarta vez en su historia la Copa Libertadores, al imponerse en la final por la mínima sobre Palmeiras.

El cuadro Rubronegro jugará por tercera vez la Recopa Sudamericana, certamen en el que logró una conquista en 2020, derrotando a Independiente del Valle con un global de 5 a 2; mientras que en 2023 fue el mismo conjunto ecuatoriano el que derrotó al cuadro de Río de Janeiro por 5 a 4 en la definición por penales, luego de finalizar la serie empatada 1 a 1.

Se vienen dos partidos a todo o nada, en los que Lanús apelará al orden y el amor propio para poder dar la sorpresa y compensar el poderío del Flamengo, que cuenta con un plantel muchísimo más caro y es el gran candidato a levantar este trofeo.

El Granate sabe que hacerse fuerte en su casa será casi indispensable para poder cumplir con su objetivo.

Formaciones para Lanús y Flamengo

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton y Pedro. DT: Filipe Luis.

Hora y TV: 21.30 (ESPN).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Néstor Díaz Pérez.