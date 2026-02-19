Uno Entre Rios | La Provincia | Temporal

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Un temporal con árboles caídos y viviendas anegadas. Una historia que se repite luego de 10 años en Paraná.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

19 de febrero 2026 · 15:46hs
A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

El fuerte temporal de lluvia y viento que azotó la ciudad y el área metropolitana aquel viernes 19 de febrero de 2016 desde las 8 de la mañana generó gran cantidad de árboles caídos, voladuras de techos y viviendas anegadas. Una situación similar se vivió a 10 años del hecho histórico.

Este jueves el gran caudal de agua generó un alud en diversas viviendas de la capital provincial y del área metropolitana. Los vecinos replicaron en redes sociales distintos pedidos solidarios para ayudar a las familias anegadas, a la par del trabajo que realiza el municipio. Pero esta, es una historia que se repite 10 años después.

San Benito: calles anegadas y cortes durante el diluvio

San Benito: calles anegadas y cortes en los accesos durante el diluvio

Las intensas tormentas registradas durante la madrugada y la mañana del jueves provocaron complicaciones en Paraná y en distintas localidades de Entre Ríos

Colonia Avellaneda: una heladera sobre la cama y un patio bajo agua, la imagen que dejó el temporal

arbol caido 2016 parana

Temporal en febrero del 2016

Desde Protección Civil señalaron que hubo más de 40 voladuras de techos. El tendido eléctrico y el cableado de telefonía, como también el servicio de internet fueron afectados en gran manera y diferentes sectores de la ciudad, carecían de esos servicios debido a la grave tormenta que azotó a Paraná.

LEER MÁS: Terrible temporal de lluvia y viento generó graves destrozos en Paraná

El servicio de telefonía, tanto móvil como fija e internet, fueron afectados por las innumerables cantidad de postes caídos en la ciudad. También se podían ver en las calles, las luminarias quebradas y tendidas sobre la cinta asfáltica que en muchos lugares interrumpían el tránsito. UNO retrató uno de los momentos más angustiantes que vivió la capital provincial y se hizo eco esta vez de lo ocurrido.

arbol caido 2016

Muerte en el arroyo

La población no solo recordó la gran tormenta de hace 10 años, sino que los casos de accidentes con la desaparición de una mamá y una hija a causa de los arroyos, trajo al recuerdo el caso de Fiorella Furlán. Era una joven de 22 años y estudiante de economía. El 14 de diciembre del año 2019, fue arrastrada con su auto por las aguas del arroyo Antoñico de la ciudad de Paraná en medio de un fuerte temporal de lluvia y viento.

Fiorella Furlan portada.jpg
Muerte de Fiorella Furlán: se cumplió un año de la tragedia que conmovió a todo el país

Muerte de Fiorella Furlán: se cumplió un año de la tragedia que conmovió a todo el país

El automóvil Suzuki Swift de la joven fue encontrado vacío con su parabrisas roto horas después, a 300 metros del puente donde cayó, por lo que existían esperanzas de encontrarla con vida. Pero dos días después, el 16 de diciembre, encontraron su cuerpo en las aguas del río Paraná, en la zona de Bajada Grande, a unos 8 kilómetros de dónde se produjo la caída desde el puente.

Temporal Paraná Tormenta Lluvia
Noticias relacionadas
tormenta en parana: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Tormenta en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

temporal en parana: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

reabren la convocatoria para sumar salas a la red federal de teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Ver comentarios

Lo último

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Ultimo Momento
Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Primer cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner con prisión domiciliaria

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Policiales
Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Ruta 12: tras choque, un conductor se disparó en la cabeza

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Un motociclista perdió ambas piernas tras chocar contra una columna cerca del Puente Las Tunas

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Paraná: un vehículo volcó y terminó en una alcantarilla

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Ovación
Lanús va por la ventaja en su casa

Lanús va por la ventaja en su casa

Chilavert defendió a Prestianni de la acusación de racismo

Chilavert defendió a Prestianni de la acusación de racismo

Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Central Entrerriano sigue a paso firme en la Liga Argentina

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Por el paro general convocado por la CGT, no habrá fútbol este jueves

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

La provincia
Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

Los trabajos de búsqueda de madre e hija desaparecidas continúan en la zona del Arroyo Las Viejas

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

A 10 años del fuerte temporal que azotó Paraná: otra vez la capital bajo agua

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

Viale: un hombre murió tras caer en un arroyo

Dejanos tu comentario