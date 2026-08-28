A días de su show en el Malvinas Argentinas, Zell presenta "Wake Up"

El artista urbano Zell presenta su nuevo single a pocos días de su primer show en el Estadio Malvinas Argentinas

A pocos días de uno de los shows más importantes de su carrera, Zell presenta “Wake Up”, su nuevo single. El artista, referente de una nueva generación de la escena urbana argentina, llegará por primera vez al Estadio Malvinas Argentinas el sábado 12 de septiembre, en el marco de su Zelly Tour 2026.

El lanzamiento funciona como antesala de una fecha que representa un nuevo paso en el crecimiento del músico. En “Wake Up”, Zell se mete en ese territorio extraño del día después de una noche de fiesta: recuerdos que aparecen como flashes, chats que quedaron en visto y una historia que no termina de cerrar.

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La canción reconstruye esa sensación de intentar ordenar lo ocurrido mientras todavía persiste la energía de la noche anterior. Entre la autoconfianza y el desvelo, el artista convierte la incertidumbre del clásico “¿qué pasó anoche?” en el motor de un tema cargado de actitud.

La producción estuvo a cargo de Tiano, Ezeq, Tadeoexq y Ansel, productores que trabajaron detrás de canciones de artistas como Duki, Paulo Londra y Neo Pistea. El equipo construye un sonido que acompaña la identidad de Zell y su manera de cruzar música, estética y cultura digital.

El estreno llega además en medio de una etapa de expansión para el artista. Recientemente lanzó “L.A.”, producido por BNYX, reconocido por sus trabajos junto a figuras internacionales como Drake, Travis Scott y Nicki Minaj. El videoclip fue grabado por el propio Zell en primera persona con lentes Ray-Ban Meta durante un recorrido entre Los Ángeles y Nueva York.

Rumbo al Malvinas

El lanzamiento de “Wake Up” acompaña el momento de mayor convocatoria de Zell hasta ahora. El sábado 12 de septiembre, el artista se presentará por primera vez en el Estadio Malvinas Argentinas, en una fecha que marcará el punto más alto del Zelly Tour 2026.

La gira también llevó su música y su universo visual por distintos escenarios de Europa y Latinoamérica, con paradas en el festival Riverland de España, además de Chile, México y Uruguay.

Con este recorrido, Zell consolida una propuesta en la que la música convive con la moda, las imágenes y el lenguaje de las redes sociales. Ahora, “Wake Up” llega como la banda sonora de la previa de una noche que promete ser otro capítulo importante en su crecimiento dentro de la escena urbana.

Las entradas para el show del 12 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas se encuentran disponibles a través de TuEntrada.