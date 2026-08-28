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Raúl González inaugura "Paraná Metafísico" en GAP Galería de Arte

La muestra de Raúl González reúne pinturas realizadas durante 2026 y propone un recorrido por una cuadra del puerto de Paraná, entre edificios en desuso, galpones vacíos y escenas que abren interrogantes

28 de agosto 2026 · 12:38hs
Raúl González inaugura Paraná Metafísico en GAP Galería de Arte

El puerto de Paraná, sus edificios en desuso, los galpones vacíos y aquellos espacios que parecen quedar suspendidos en el tiempo son el punto de partida de “Paraná Metafísico”, la nueva exposición del artista Raúl González, que se inaugurará el jueves 3 de septiembre a las 20 en GAP Galería de Arte de Paraná, ubicada en Alameda de la Federación 355.

Raúl González presenta “Paraná Metafísico”, una mirada sobre la ciudad desde la pintura

La muestra reúne una serie de pinturas realizadas durante 2026 y propone un recorrido visual por una cuadra del puerto de la ciudad. En esas escenas, la arquitectura aparece como protagonista, pero no necesariamente como un lugar reconocible y cerrado en su significado. Por el contrario, González construye espacios que parecen transitar entre lo real y lo imaginado.

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“Paraná Metafísico es una serie de pinturas realizadas en 2026, en las que planteo un recorrido visual por una cuadra del puerto de nuestra ciudad”, explica el artista. En sus obras aparecen “edificios en desuso, galpones vacíos y espacios de un urbanismo indeterminado” que conforman el escenario de una posible narrativa sobre una arquitectura vulnerada.

Sin embargo, esa primera lectura se modifica cuando irrumpen otros elementos. Una mujer que atraviesa la escena o una niña cuya presencia parece suspendida introducen una dimensión inesperada en las pinturas. Son figuras que interrumpen el paisaje y abren nuevas preguntas sobre aquello que se está observando.

“Son situaciones disruptivas con las que cuento para desplazar el sentido de estas pinturas hacia territorios imprecisos, de dudas e interrogantes por sobre dogmas y certezas”, señala González.

De esta manera, “Paraná Metafísico” no busca solamente retratar un sector de la ciudad. La exposición propone detener la mirada sobre esos lugares cotidianos que muchas veces pasan inadvertidos y convertirlos en escenarios capaces de despertar preguntas, recuerdos e interpretaciones.

Raúl González es un pintor argentino con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 50 exposiciones realizadas en Argentina y en el exterior. Su obra fue presentada en países como Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Chile y Venezuela, y llegó a espacios como el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de Rosario y la Maison de l’Amérique Latine de París.

“Paraná Metafísico” podrá visitarse hasta el lunes 21 de septiembre, de lunes a viernes de 17.30 a 19.30, en GAP Galería de Arte de Paraná, Alameda de la Federación 355. La inauguración será el jueves 3 de septiembre a las 20, con entrada libre.

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GAP Galería de Arte Raúl González Paraná Ciudad
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