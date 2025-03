Posteriormente, dijo: "Quiero decir algo que para mí es re importante. Le pido a toda la gente que está del otro lado que si necesitan... tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboral. El que tenga un laburo para ofrecerme de lo que sea, estoy dispuesto, porque estamos mal económicamente".

juan Reverdito ex gran hermano.jpg Gran Hermano: confirmaron que Juan Reverdito estará en un programa tras su pedido de ayuda

"Cien por ciento agradecido. Fuiste el único que me contestaba los WhatsApp dándome ánimo. Te lo digo de corazón", le remarcó. Finalmente, quebró en llanto y sus compañeros se solidarizaron con él, principalmente Maximiliano Guidici que estaba a su lado.

¿En qué programa estará Juan Reverdito?

Tras el pedido de ayuda por la difícil situación económica que está atravesando, Juan Reverdito consiguió que uno de los canales líderes lo escuche y lo hará formar parte de uno de sus programas.

Según informó Laura Ubfal en su cuenta de X (ex Twitter), "me contó Santiago del Moro que hoy debuta en el panel de 'La Noche de los Ex'", del cual forman parte otros participantes de Gran Hermano.