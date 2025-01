Globo de Oro 2025: nominados, polémicas y dónde ver la ceremonia

Además, vale recordar que esta es la única ceremonia donde se reconoce simultáneamente a lo mejor del cine y la televisión, generando una conjunción irrepetible de estrellas entre los asistentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT America Latina (@tntlatam)

Los Globes están en un momento de búsqueda desesperada de retorno de prestigio, después de varios años marcados por grandes controversias. La polémica escaló al punto que la Asociación de Prensa Extranjera que otorgaba los premios, se disolvió después de la edición de 2023. Como en Hollywood todo tiene un precio, la marca fue comprada por Eldridge Industries, la compañía a cargo de varias publicaciones estadounidenses como Variety o la revista Rolling Stone. Los candidatos y ganadores son elegidos por un plantel de más de 300 periodistas especializados de todo el mundo.

Todo comenzó en 2021, cuando ante la notable ausencia de nominaciones a artistas afro-americanos, se destapó un escándalo de corrupción en la Asociación de Prensa Extranjera (HPFA, por sus siglas en inglés). Se comprobó que varios miembros del organismo habían recibido coimas (en forma de lujosos viajes a París) por parte de la producción de “Emily in Paris”, una serie de Netflix de lo más pochoclera que, para sorpresa de cualquier que haya visto al menos un capítulo, ganó dos premios ese año y agitó el avispero.

Más adelante, las cosas se complicaron aún más cuando el presidente de la HPFA, Philip Berk, fue expulsado por su involucramiento en dos casos graves de alto perfil. Por un lado, el actor Brendan Fraser lo acusó de haber abusado sexualmente de él en 2003, y de haber boicoteado su carrera cuando quiso denunciarlo. A su vez, se dio a conocer un correo en el que Berk aseguraba que el movimiento Black Lives Matter, el cual lucha por los derechos de las personas afro-americanas, era un movimiento “racista y de odio”.

Por todo esto, la ceremonia de 2022 ocurrió pero con perfil muy bajo: no fue televisada y casi no asistieron famosos. De hecho, muchos activaron un boicot a la HPFA y algunos como Tom Cruise decidieron devolver las estatuillas que habían ganado. En 2023, tras una aparente reestructuración interna de la Asociación organizadora, los Globes volvieron: fueron transmitidos por la cadena NBC y, como gesto reparador, fueron conducidos por el comediante afro-americano Jerrod Carmichael.

El oso Golden Globes.jpg



Polémica y después

Para que la redención fuera real, la HPFA tuvo que desaparecer por completo. Por eso, en 2024 se planteó el gran regreso de los premios. Para ampliar el número de estrellas invitadas, agregaron dos categorías: “Mejor performance de stand up” y “Mejor logro en taquilla”. Esta última, insólitamente, simplemente reconoce a la película que más dinero recaudó en el año. Por lo mismo, suele tener asociadas a grandes figuras de la industria, como fue el caso de Taylor Swift en la 81ª edición.

Los Globes lograron su cometido: lograron un crecimiento de un 50% en la audiencia, promediando los 9 millones y medio de espectadores. Sin embargo, no estuvieron exentos de polémica: el comediante Jo Koy, que se sumó a último momento, fue ampliamente criticado por sus chistes básicos y sexistas. Incluso, cuando vio que su monólogo no estaba funcionado, acusó en vivo a los guionistas de ser los culpables del fracaso humorístico.

Entre los nominados de este año no hubo sorpresas pero sí algún que otro cuestionamiento. Por ejemplo, la lista de candidaturas de la pantalla grande la lidera con diez nominaciones “Emilia Perez”, la película musical sobre narcos dirigida por el francés Jacques Audiard, una cinta muy bien recibida por la crítica europea y estadounidense (recibió el premio del jurado en Cannes), pero vapuleada por la comunidad trans y las personas latinas.

Embed - Emilia Pérez - Trailer Oficial Subtitulado al Español

El filme se centra en la historia de una narcocriminal trans mexicana, interpretada por la española Karla Sofía Gascón (recientemente nombrada como partícipe de la futura adaptación cinematográfica de la novela “Las malas”, de Camila Sosa Villada). El elenco lo completan la cantante Selena Gómez, Zoe Saldaña, Adriana Paz y Édgar Ramírez.

El público criticó a la película por su representación altamente estereotipada de México (fue filmada en un estudio en Francia) y por tener a actores y actrices que, si bien tienen orígenes latinos en muchos casos, ni siquiera hablan bien español o lo hacen con acentos notablemente no mexicanos. A su vez, la cuestión de la identidad de género aparece en el personaje como una forma de escapar al mundo criminal, y no como una búsqueda genuina.

Al margen de esta cuestión no menor, los Globos 2025 buscan continuar en el camino de recuperar su renombre de antaño. Estarán presentes las estrellas de la temporada y se espera que sea un desfile de los artistas más destacados en la industria audiovisual en 2024. Finalmente, una lista de cuarenta personalidades (algunos nominados y otros no), serán los encargados de presentar las distintas categorías y entregar los premios. Entre ellos, se encuentran figuras como Elton John, Demi Moore, Salma Hayek, Vin Diesel, Andrew Garfield, Dwayne Johnson, Anya Taylor-Joy, Colin Farrell, Glenn Close, Kate Hudson, y Viola Davis.







Lista completa de nominados

Cine

Mejor película - Drama

"The Brutalist

"Un completo desconocido"

"Cónclave"

"Duna: parte dos"

"Nickel Boys"

"September 5"

Mejor película – Musical o comedia

"Un Dolor Real"

"Anora"

"Emilia Pérez"

"Desafiantes"

"Wicked"

"La Sustancia"

Embed - Trailer de Anora subtitulado en español (HD)

Mejor película de animación

"Flow"

"Intensa-Mente 2"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas"

"Robot Salvaje"

Logro de taquilla

"Alien: Romulus"

"Beetlejuice, Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Gladiador II"

"Intensa-Mente 2"

"Tornados"

Mejor película en lengua no inglesa

"All We Imagine as Light" – Estados Unidos, Francia, India

"Emilia Pérez" – Francia

"I’m Still Here" – Brasil

"The Girl With The Needle" – Polonia, Suecia, Dinamarca

"The Seed of The Sacred Fig" – Estados Unidos, Alemania

"Vermiglio" – Italia

Embed - La habitación de al lado | Teaser Oficial

Mejor actuación femenina - Drama

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (La habitación de al lado)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Kate Winslet (Lee)

Mejor actuación masculina - Drama

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (Un completo desconocido)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (El aprendiz)

Mejor actuación femenina – Musical o comedia

Amy Adams (Canina)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La Sustancia)

Zendaya (Desafiantes)

Embed - La Sustancia | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

Mejor actuación masculina – Musical o comedia

Jesse Eisenberg (Un dolor real)

Hugh Grant (Hereje)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Tipos de Gentileza)

Glen Powell (Hit Man)

Sebastian Stan (Un hombre diferente)

Mejor actriz de reparto

Selena Gomez (Emilia Pérez)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Margaret Qualley (La Sustancia)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor actor de reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Un dolor real)

Edward Norton (Un completo desconocido)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (El aprendiz)

Denzel Washington (Gladiador II)

Embed - THE APPRENTICE Tráiler Español Latino Subtitulado

Mejor dirección

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Cónclave)

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (La Sustancia)

Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

Mejor guion

Emilia Pérez, Jacques Audiard

Anora, Sean Baker

The Brutalist, Brady Corbet, Mona Fastvold

Un Dolor Real, Jesse Eisenberg

La Sustancia, Coralie Fargeat

Cónclave, Peter Straughan

Mejor banda sonora original

Cónclave

The Brutalist

Robot Salvaje

Emilia Pérez

Desafiantes

Duna: Parte dos

Embed - ROBOT SALVAJE | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD

Mejor canción original

“Beautiful That Way” (The Last Showgirl)

“Compress/Repress” (Desafiantes)

“El Mal” (Emilia Pérez)

“Forbidden Road” (Better Man)

“Kiss the Sky” (Robot Salvaje)

“Mi Camino” (Emilia Pérez)

Series

Mejor serie de televisión – Drama

El Chacal

La Diplomática

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

El Juego del Calamar

Mejor serie de televisión – Musical o comedia

Abbott Elementary

El Oso

The Gentlemen

Hacks

Nadie quiere esto

Only Murders in the Building

Embed - El Oso: Nueva temporada | Tráiler oficial subtitulado | Disney+

Mejor miniserie

Bebé Reno

Disclaimer

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

El Pingüino

Ripley

True Detective: Night Country

Mejor actriz – Drama

Kathy Bates (Matlock)

Emma D’Arcy (La casa del Dragón)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Keira Knightley (Palomas Negras)

Keri Russell (La Diplomática)

Anna Sawai (Shgun)

Mejor actor - Drama

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Jake Gyllenhaal (Se presume inocente)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (El chacal)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Billy Bob Thorton (Landman)

Embed - El Chacal | Tráiler oficial | Disney+

Mejor actriz – Musical o comedia

Kristen Bell (Nadie quiere esto)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (El Oso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Kathryn Hahn (Agatha en todas partes)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor – Musical o comedia

Adam Brody (Nadie quiere esto)

Ted Danson (Un Hombre Infiltrado)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El Oso)

Mejor actriz en miniserie

Cate Blanchett (Disclaimer)

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Cristin Milioti (El Pingüino)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Kate Winslet (El Régimen)

Embed - True Detective: Tierra Nocturna | Trailer Oficial | HBO Max

Mejor actor en miniserie

Colin Farrell (El Pingüino)

Richard Gadd (Bebé Reno)

Kevin Kline (Disclaimer)

Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)

Ewan McGregor (Un Caballero en Moscú)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor actriz de reparto

Liza Colón-Zayas (El Oso)

Hannah Einbinder (Hacks)

Dakota Fanning (Ripley)

Jessica Gunning (Bebé Reno)

Allison Janney (La Diplomática)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Embed - Ripley | Tráiler oficial | Netflix

Mejor actor de reparto

Tadanobu Asano (Shgun)

Javier Bardem (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)

Harrison Ford (Shrinking)

Jack Lowden (Slow Horses)

Diego Luna (La Máquina)

Ebon Moss-Bachrach (El Oso)

Mejor actuación en comedia de Stand-Up

Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was)

Nikki Glaser (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)

Seth Meyers (Seth Meyers: Dead Man Walking)

Adam Sandler (Adam Sandler: Love You)

Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)

Ramy Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)