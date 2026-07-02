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Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

Confirmaron el monto de la cifra que Florencia Peña reclama tras su desvinculación del streaming Luzu TV.

2 de julio 2026 · 13:45hs
Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

A días del escándalo por la fake news de Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña llevará a juicio a Luzu TV, empresa creada y dirigida por Nico Occhiato, por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

El primer monto que trascendió a la prensa era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre.

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Sin embargo, ahora el monto se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por su polémica desvinculación.

La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Peña en el juicio: "Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", contó en Pasó en América.

Florencia Peña LUZU TV Messi
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