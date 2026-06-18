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"Chimentera de poca monta": Javier Milei se refirió a la noticia falsa que dio Florencia Peña

El presidente Javier Milei se refirió al momento en que la actriz Florencia Peña comunicó, de manera errónea que Jorge Messi –padre de Lionel– había fallecido.

18 de junio 2026 · 19:17hs
Javier Milei atacó a Florencia Peña luego de dar la falsa muerte del padre de Messi.

Javier Milei atacó a Florencia Peña luego de dar la falsa muerte del padre de Messi.

El presidente Javier Milei se refirió este jueves al momento en que la actriz Florencia Peña comunicó, de manera errónea que Jorge Messi –padre de Lionel– había fallecido lo que es falso; consideró el hecho como "corpo basura" al tiempo en que sostuvo que se trató de "aberrantes e inescrupulosas declaraciones".

El posteo de Javier Milei

Luego de que se conoció que la intérprete dio “un paso al costado” del streaming Luzu y dos productoras fueron despedidas de la emisora por haber dicho al aire una noticia falsa sin chequear, el jefe de Estado volvió a apuntar contra la actriz: “Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, decir una aberración peor e infligir más daño”.

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El jefe de Estado se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete que, con su declaración, admite que mintió.

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En línea, el mandatario continuó: “Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”.

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“A diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se cansaron de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de hacer ‘periodismo’, continuó.

Antes de saludar con un “Ciao”, el presidente cerró: “Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

Además del extenso descargo en su perfil de X (antes Twitter), Milei hizo lo propio en la red social Instgram con una única imágen con letras mayúsculas y en blanco sobre negro: "Si te metés con Messi, te metés con todos".

En las últimas horas, el canal de streaming dio a conocer que “las autoridades decidieron desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

Javier Milei Florencia Peña Jorge Messi
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