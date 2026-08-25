Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15.

El delantero de Gualeguay, formado en River Plate, fue convocado a la Selección Sub 15 para disputar dos amistosos en Santa Fe.

Heraldo Pepo Fiorotto, delantero oriundo de Gualeguay y formado en las divisiones inferiores de River Plate, fue convocado a la Selección Argentina Juvenil Sub 15 . El juvenil fue incluido en la nómina confeccionada por el coordinador de Selecciones Juveniles, Enrique Cesana, y se incorporó al plantel nacional este lunes.

El seleccionado argentino tendrá por delante dos partidos amistosos en la provincia de Santa Fe como parte de su preparación. El primero será este miércoles ante el Selectivo de la Liga Santafesina, mientras que el viernes 28 viajará a la ciudad de San Jorge para enfrentar al Selectivo de la Liga Departamental San Martín.

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El goleador de Gualeguay que llegó a la Selección: Pepo Fiorotto fue citado a la Sub 15

Estos encuentros servirán como puesta a punto de cara a la Liga Evolución Sub 15, que se disputará entre el martes 8 y el domingo 20 de septiembre en Asunción, Paraguay. El certamen internacional es uno de los principales objetivos del combinado nacional en el corto plazo y será una nueva oportunidad para los jóvenes convocados.

La citación llega en un muy buen momento futbolístico para Fiorotto, quien viene de completar una destacada temporada con la Octava División de River Plate. Sus actuaciones y su capacidad goleadora fueron determinantes para que el delantero entrerriano ingresara en el radar de las selecciones juveniles argentinas.

Durante su paso por las inferiores del conjunto millonario, Fiorotto fue protagonista de varias goleadas y tuvo actuaciones sobresalientes, entre ellas una en la que convirtió ocho goles en apenas 45 minutos. Ahora, el delantero de Gualeguay afronta un nuevo desafío con la camiseta argentina y busca ganarse un lugar en el plantel que participará de la Liga Evolución Sub 15.