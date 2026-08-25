Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

El libro cuenta con 850 páginas, once capítulos y 37 miradas, palabras y voces sobre una misma ciudad: Paraná y su bicentenario.

La actividad es este miércoles 26 de agosto, fecha en la que Paraná fue elevada a ciudad. El libro fue editado por la Editorial Municipal y fue escrito por un colectivo de paranaenses, quienes dejaron plasmado sus aportes sobre distintos aspectos de la ciudad: la cultura, la arquitectura, la vida social y cotidiana, la gastronomía, el paisaje y su naturaleza, los orígenes de la ciudad y los migrantes.

El libro cuenta con 850 páginas, once capítulos y 37 miradas, palabras y voces sobre una misma ciudad: Paraná y su bicentenario. La nueva presentación se llevará a cabo el miércoles 26, a las 18, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y contará con la presencia de autoridades municipales y los y las autoras del libro.

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La obra constituye un homenaje a la ciudad en el marco de su Bicentenario, que se conmemora el 26 de agosto. “Es importante ver la multiplicidad de miradas que han confluido en torno a este libro. Artistas, historiadores, gente de la cultura en el sentido amplio, museólogos, trabajaron distintas temáticas”, destacó la Intendenta Romero.

La publicación está pensada para trascender el aniversario y convertirse en una herramienta de consulta permanente. El mismo puede adquirirse el día de la presentación y luego en la Editorial Municipal Paraná, donde funciona el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada, en Avenida Laurencena 1240, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19.

Autores

Los autores son: Nora Aracil, Matías Armándola, Gisela Bahler, Juan José Alberto Bastitutti, Juan Carlos Bertolini, Rubén I. Bourlot, Marina Butus, Claudio Cañete, Juan Damián Capdevila, Anahí Castañeda, Griselda De Paoli, Julio Federik, José Luis Ferrando, Martina Ferro Piérola, Daniel Tirso Fiorotto, Amelia Galetti, Marietta Gargatagli, Afredo Ibarrola, Atilio Laurini, Jorge Medina, Mariana Melhem, Marcela Méndez, Javier Murchio, María Olier, José Ramón Edgardo Páez, Magadalena Pandiani, Mara Petitti, Cristina Pita, Marcedes Porqueres Quercia, Jorge Riani, Alejandro Richard, Mariana Ríos, Laura Graciela Rodríguez, María del Carmen Troncoso, Hugo Ugalde, Valentina Uranga y Pablo Vallejos. Prólogo de Rosario Romero.

La presentación de la obra, estará acompañada por el dúo Bekes-Righelato y Ezequiel Caridad. La entrada es libre y gratuita.