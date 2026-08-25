Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

La banda multiplatino y ganadora de tres premios Grammy, Maroon 5, llegará a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional 2026

La banda multiplatino y ganadora de tres premios Grammy llegará a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional 2026. Será su quinto encuentro con el público argentino.

Maroon 5 vuelve a la Argentina. La banda estadounidense se presentará el jueves 3 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires , como parte de su gira internacional 2026, que también recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

"La Odisea", el fenómeno que sigue convocando al público en los cines de Paraná

La formación integrada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar llega con un repertorio que combina las canciones de su más reciente álbum, Love Is Like, con los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

El disco, editado en agosto del año pasado, propone un regreso a las formas esenciales de sus comienzos, con la composición colectiva como eje del proceso creativo. También suma colaboraciones con artistas de otros géneros: Lil Wayne participa en la canción que da nombre al álbum, Sexyy Red en “I Like It” y Lisa, de BLACKPINK, en “Priceless”.

La nueva etapa de la gira llevará además a Maroon 5 a importantes escenarios internacionales, entre ellos Hyde Park, en Londres, y Rock in Rio, donde se presentará como headliner.

Una banda de hits

Con más de dos décadas de carrera, Maroon 5 construyó una trayectoria que incluye tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y más de 30 mil millones de reproducciones en Spotify.

“This Love”, “Sunday Morning”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Payphone” y “Sugar” son algunos de los grandes éxitos que continúan formando parte de su repertorio.

En 2023, el grupo inició además M5LV, una residencia en Las Vegas que se extendió hasta 2025 y tuvo una importante respuesta del público.

El reencuentro con Argentina

La relación con el público argentino comenzó en noviembre de 2008, cuando Maroon 5 se presentó por primera vez en el país, en el Luna Park. Luego regresó en 2012, 2016 y 2022, consolidando un vínculo que volverá a renovarse este año.

La cita será el 3 de septiembre en el Movistar Arena, donde la banda presentará su nueva música sin dejar de lado las canciones que la convirtieron en una de las agrupaciones más populares del pop-rock internacional.

Las entradas están disponibles a través de All Access.