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Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

La paritaria directa entre UATRE y el sector patronal de la actividad arandanera fracasó tras tres reuniones consecutivas en agosto

25 de agosto 2026 · 14:51hs
Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

La conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dio por terminada la instancia de negociación paritaria directa que mantenía con las empresas de arándanos nucleadas en el Comité de Productores de Arándanos (ABC). La medida fue adoptada luego del fracaso de tres audiencias consecutivas durante agosto, lo que llevó al gremio a declararse en estado de asamblea permanente, alerta y movilización.

La ruptura de la negociación directa se precipitó luego de que la representación empresarial presentara ofertas calificadas como "insuficientes" por la parte trabajadora. De acuerdo con el reporte sindical, la última propuesta patronal redujo la oferta del 10,6% inicial a un 8,5% total distribuido a lo largo de cinco meses.

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Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

En términos reales, con esta propuesta del sector empleador, el jornal diario de un cosechero pasaría de 39.387,35 pesos a 42.808,80 pesos. Esto representa un incremento total de apenas 3.421,45 pesos en cinco meses (aproximadamente unos 684,29 pesos por mes, cifras que desde la conducción sindical definieron como "aumentos de miseria".

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Sin acuerdo

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo directo, la representación gremial (encabezada por los paritarios Ariel Piangatelli, Jerónimo Pérez, Sebastián Cañete y Santiago Allovero, junto con la Coordinación Regional y el Observatorio UATRE) resolvió trasladar de manera formal la discusión salarial al ámbito de la CNTA. Con esta medida, el sindicato busca forzar la resolución del conflicto para exigir salarios dignos y evitar que el esfuerzo del trabajador rural sea utilizado como "variable de ajuste"

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Uatre arándano Alerta paritaria
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