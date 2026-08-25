Frigerio destinó 90 millones de pesos a 39 localidades y entregó cascos y kits de prevención vial a otras 44, para fortalecer la seguridad en Entre Ríos.

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes el acto de entrega de fondos y equipamiento destinados a fortalecer la prevención del delito y la seguridad vial en municipios y comunas de Entre Ríos. En total, 44 localidades fueron alcanzadas por los programas provinciales, con aportes para sistemas de videovigilancia, monitoreo preventivo y elementos de prevención vial.

Durante la jornada, el mandatario, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmó convenios con 39 municipios y comunas que recibirán aportes por un total de $90 millones a través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose). Los recursos serán destinados a inversiones en prevención y seguridad, de acuerdo con las necesidades planteadas por cada localidad.

Fondos para prevención y videovigilancia

Los recursos del Foprose provienen de fondos que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) destina al Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de la legislación vigente. El objetivo es mejorar la prevención del delito, ampliar las redes de monitoreo y fortalecer los centros de vigilancia locales.

Frigerio destacó la importancia de la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales. “El tema de la seguridad es una preocupación y una ocupación de todos. Es una responsabilidad del gobierno provincial, pero existen cuestiones concurrentes con los municipios”, afirmó.

El gobernador remarcó además que la cooperación permite incorporar herramientas como cámaras de seguridad y lectores de patentes, además de fortalecer el equipamiento de las fuerzas de seguridad.

“En momentos difíciles tenemos que trabajar en equipo para solucionar los problemas. Eso es lo que nos pide la ciudadanía”, sostuvo, y agregó que la asistencia a las comunas se define de acuerdo con las demandas específicas de cada una.

Cascos y kits para reforzar la seguridad vial

A través del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, el Gobierno entrerriano también entregó cascos y kits de prevención vial a 44 municipios y comunas.

Frigerio señaló que la seguridad constituye una de las principales demandas de los vecinos y destacó el proceso de renovación del equipamiento policial. “Estamos intentando estar a la altura equipando a la Policía provincial como no se hacía desde hace décadas”, afirmó.

En ese sentido, planteó como objetivo que tanto la flota de patrulleros como las ambulancias no tengan vehículos con más de 10 años de antigüedad.

“Transitamos un mar de dificultades, pero estamos en el camino de mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto a este servicio público esencial. Lo haremos muchísimo mejor si lo hacemos en equipo”, sostuvo.

Coordinación sin diferencias políticas

Por su parte, Roncaglia resaltó que las políticas de seguridad deben sostenerse mediante el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

“La seguridad no tiene ideología ni colores políticos, es un compromiso de todos que se gestiona con coordinación, inversión y compromiso”, afirmó el ministro.

También remarcó que la gestión provincial busca alcanzar a todos los municipios y comunas, al considerar que la seguridad es una condición necesaria para el crecimiento, la industria y el desarrollo económico.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, valoró la entrega y destacó la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales. Señaló que los aportes reflejan “el compromiso con cada una de las comunidades” y consideró que la seguridad es una responsabilidad que debe ser asumida desde cada ámbito de gestión.

Más de 300 millones de pesos a través del Foprose

Desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno de Entre Ríos destinó más de $300 millones mediante el Foprose para fortalecer la infraestructura de seguridad en distintas localidades de la provincia.

En esta entrega fueron beneficiadas 1° de Mayo, Gobernador Echagüe, San Salvador, Cerrito, Gobernador Mansilla, Santa Ana, Colonia Elía, Guardamonte, Sauce Montrull, Colonia Hocker, Ibicuy, Seguí, Crucecita Octava, Las Cuevas, Tabossi, El Palenque, Las Moscas, Tezanos Pintos, Lucas Norte, Ubajay, General Belgrano, Mojones Norte, Valle María, Nogoyá, Villa Clara, San José y Villa Domínguez.

También fueron alcanzadas las jurisdicciones de El Palenque (Yeso Oeste), Gobernador Echagüe (Ombú) y El Palenque (Villa Fontana).