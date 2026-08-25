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Concordia: condenaron a una banda narco que vendía cocaína en el barrio Fátima

Una pareja y otra persona fueron condenadas por la Justicia Federal luego de comprobarse que comercializaban cocaína en el barrio Fátima de Concordia.

25 de agosto 2026 · 20:41hs
La banda narco vendía drogas en el barrio Fátima de Concordia.

Concordia Policiales

La banda narco vendía drogas en el barrio Fátima de Concordia.

Una pareja y otra persona fueron condenadas por la Justicia Federal como resultado de una investigación, que permitió desarticular una banda narco que comercializaba cocaína en el barrio Fátima de Concordia y que fue desarticulada tras una serie de allanamientos concretados en octubre del 2024.

El caso en Concordia

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, luego de homologar un juicio abreviado contra Jonathan Juan José Martínez, Noelia Noemí Conrrado y Yanina Noelia Rojas.

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La investigación se inició a partir de tareas realizadas por la División Toxicología Concordia, en ese momento a cargo del comisario Nahuel Lazo, y permitió determinar que los acusados estaban vinculados con la comercialización de estupefacientes en el barrio Fátima.

Según la acusación, Martínez y Conrrado comercializaban cocaína desde un domicilio ubicado en calle 62 y Crisóstomo Gómez, mientras que Rojas desarrollaba la actividad desde una vivienda de Cortada 61. La actividad investigada se extendió entre abril y octubre de 2024.

La Justicia consideró acreditada la participación de los tres a partir de las tareas de vigilancia, los procedimientos, el secuestro de droga, las declaraciones de los policías y las pericias realizadas sobre teléfonos celulares. Además, los acusados reconocieron los hechos durante la audiencia de juicio abreviado, indicó Concordia Policiales.

Finalmente, Jonathan Martínez fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, como coautor del delito de comercio de estupefacientes, además de una multa de 6.728.355 pesos.

Noelia Conrrado recibió cuatro años y dos meses de prisión bajo la modalidad de prisión domiciliaria, además de una multa de 6.728.355 pesos.

En tanto, Yanina Rojas fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional, como partícipe secundaria, y deberá pagar una multa de 4.485.570 pesos.

La Justicia también dispuso el decomiso del dinero secuestrado, una camioneta Ford Ranger y un teléfono iPhone, considerados instrumentos utilizados para cometer el delito, además de la destrucción de la droga restante.

Asimismo, se tuvo en cuenta que Martínez contaba con un antecedente condenatorio de 2021, cuando había recibido una pena de tres años de prisión condicional por los delitos de tenencia de estupefacientes, abuso de armas y lesiones leves culposas.

Concordia Justicia Federal banda narco
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