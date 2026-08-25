Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Un hombre fue detenido luego de ser señalado por el presunto robo de varias prendas de vestir de un local comercial ubicado sobre calle Santos Domínguez.

Un hombre fue detenido luego de ser señalado por el presunto robo de varias prendas de vestir de un local comercial ubicado sobre calle Santos Domínguez, de Paraná.

El hecho se inició tras un llamado al 911, mediante el cual se alertó a la Policía sobre un sujeto que había ingresado al comercio y sustraído diversas prendas que se encontraban sobre el mostrador.

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Según se informó, la propietaria del local logró interceptar al sospechoso y recuperar la mercadería. Sin embargo, el hombre consiguió escapar del lugar.

Con la descripción aportada por la damnificada, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Minutos después, los efectivos lograron localizarlo y demorarlo en la intersección de las calles División de Los Andes y Coronel Díaz.

Tras poner el hecho en conocimiento del fiscal en turno, se dispuso la detención del individuo, quien posteriormente fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.