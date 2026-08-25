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Paraná albergará el Torneo Provincial Infantil

Del viernes al domingo, en el predio de la Liga Paranaense competirán 36 equipos de la categoría 2015 en el Torneo Provincial de la Federación Entrerriana.

25 de agosto 2026 · 18:57hs
El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense.

@agos_ph_

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense.

Paraná será el epicentro del fútbol infantil de la provincia durante el fin de semana. Desde el viernes hasta el domingo la capital entrerriana recibirá a 36 equipos de distintos puntos del territorio Panzaverde, para la disputa del Torneo Provincial de la categoría 2015, la segunda competencia del calendario de fútbol infantil.

El certamen será organizado por el Departamento Infanto Juvenil de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), con la logística y el acompañamiento de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El escenario será el predio de la LPF

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Durante tres días, Paraná será el punto de encuentro de jóvenes futbolistas de toda Entre Ríos, en una competencia que promete emoción, integración y una intensa actividad deportiva.

La llegada de jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y familiares generará un importante movimiento durante las tres jornadas, contribuyendo además al fortalecimiento de la economía local.

¿Cómo se disputará el Torneo Provincial Infantil?

En este caso, el número de participantes, con representantes de casi todas las ligas afiliadas, hizo que la fase de grupos esté compuesta por nueve zonas de cuatro equipos.

Zona 1: Naranjitos (Paraná), Oro Verde, San Martín (Diamante) y La Cañada (Nogoyá).

Zona 2: Belgrano (Paraná), Sportivo Urquiza (Paraná), Atlético Valle María y 25 de Mayo (Nogoyá).

Zona 3: Patronato A (Paraná), Industria y Comercio (La Paz), Roma (Ramírez) y 25 de Mayo (Victoria).

Zona 4: Atlético Paraná, Sarmiento (Victoria), Bancario (Gualeguay) y La Adelina (Chajarí).

Zona 5: Formación Independiente (Paraná), Juventud Urdinarrain, Sociedad Sportiva (Gualeguay) y Los Teros (Feliciano).

Zona 6: Universitario (Paraná), Central Entrerriano (Gualeguaychú), Real Concordia, 1ro de Mayo (Chajarí).

Zona 7: Asociación River (Paraná), Palermo (Paraná), Urquiza (Gualeguay) y El Olimpo (Concordia).

Zona 8: Escuela River (Paraná), Don Bosco (Paraná), Barrio Norte (Gualeguay) y Tiro Federal (Chajarí).

Zona 9: Neuquen (Paraná), Patronato B (Paraná), La Academia (Galarza) y Vélez Sarsfield (Chajarí).

Clasifican a los octavos de final por Copa Entre Ríos los primeros de cada zona (nueve) y los tres mejores segundos, a Copa Federación acceden los seis segundos restantes y los seis mejores terceros de cada zona, y a Copa Proyección los tres restantes terceros y los nueve cuartos.

Copa Entre Ríos:

1 vs 12; 2 vs 11; 3 vs 10; 4 vs 9; 5 vs 8 y 6 vs 7

Copa Federación:

13 vs 24; 14 vs 23; 15 vs 22; 16 vs 21; 17 vs 20 y 18 vs 19

Copa Proyección:

25 vs 36; 26 vs 35; 27 vs 34; 28 vs 33; 29 vs 32 y 30 vs 31

A partir del comienzo de los cruces eliminatorios el departamento Infanto Juvenil puede cruzar entre sí a equipos de la misma liga dependiendo esto de la cantidad de clubes de la misma liga que accedan a esta instancia.

Torneo Provincial Paraná Federación Entrerriana de Fútbol Fútbol
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