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Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs

El proyecto con media sanción es debatido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del senado. El Centro Comercial de Paraná pide ampliar beneficios fiscales.

25 de agosto 2026 · 20:45hs
Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs.

Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de Entre Ríos comenzará este miércoles, a las 12, el análisis del proyecto de alivio fiscal para los comercios de la provincia, impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla una serie de medidas tributarias destinadas a reducir la carga fiscal sobre los negocios entrerrianos. Sin embargo, el sector comercial considera que el alcance de los beneficios aprobados resulta insuficiente.

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El reclamo del sector comercial

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) había cuestionado que el beneficio previsto para el Régimen Simplificado de Tributación alcance únicamente a las categorías A, B y C del Monotributo.

Desde la entidad sostienen que esa limitación deja afuera a una parte importante de las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Por ese motivo, antes del inicio del debate en el Senado, enviaron a los legisladores una serie de modificaciones para ampliar el alcance de la propuesta.

Entre los pedidos se encuentra extender el beneficio del Régimen Simplificado hasta la categoría G, eliminar las tasas municipales incorporadas en las facturas del servicio eléctrico y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de tasas municipales.

Además, plantearon la implementación de un plan de regularización tributaria provincial destinado a las PyMEs, que incluya moratorias, reducción de multas y suspensión temporal de ejecuciones fiscales.

Sin respuestas de los senadores

El presidente del CeCIP, Marcelo Quiroga, señaló que hasta el momento la entidad no recibió respuestas sobre los planteos enviados al Senado.

"No tenemos noción de por lo menos si la oposición tomó nota de los pedidos que hicimos. Descartamos al oficialismo", manifestó el dirigente a APFDigital.

Antecedentes en Diputados

El proyecto ya generó cuestionamientos durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el bloque del Partido Justicialista se abstuvo de votar la iniciativa y sostuvo que la propuesta resultaba irrelevante para el comercio.

La postura estuvo vinculada con los planteos formulados por representantes del sector comercial, quienes cuestionaron haber sido convocados para exponer sobre el proyecto, pero no haber sido tenidos en cuenta posteriormente en su redacción.

El debate que comenzará este miércoles en el Senado será, de este modo, una nueva instancia para discutir el alcance de las medidas y los pedidos de modificación formulados por las entidades comerciales.

Senado Fiscal presupuesto
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