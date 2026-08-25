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Omar Martínez vuelve a correr en el ámbito nacional

Omar Martínez tomó la decisión de sumarse a la fecha de las TC Pick Up del 27 de septiembre en la reinauguración del autódromo de Balcarce.

25 de agosto 2026 · 17:38hs
Omar Martínez compite en el Karting Entrerriano

Omar Martínez compite en el Karting Entrerriano, pero esta vez se volverá a subir en una categoría nacional.

Omar Martínez vuelve a calzarse el buzo y casco. Será en una ocasión especial, pues se trata del regreso a la actividad nacional del autódromo de Balcarce, que albergará el comienzo de los ‘play-off’ de TC Pick Up los próximos 26 y 27 de septiembre.

Omar Mart&iacute;nez vuelve a las camionetas.

Omar Martínez vuelve a las camionetas.

El ídolo de Ford confirmó que será parte de la competencia, aunque aún no tiene definido con qué vehículo. “Cuando se conoció que Balcarce iba a estar en el calendario de TC Pick Up, supe que iba a hacer lo posible para poder estar. Adrián Fernández tiene en su taller la Toyota con la que corrí en Paraná”, contó a Campeones. Aquella disputa con la Hilux fue el pasado 28 de septiembre, en lo que significó hasta ahora la última incursión del Gurí en la especialidad.

El certamen de sóftbol fue en el barrio Mercantil.

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El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense.

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El Gurí busca camioneta para las TC Pick Up

Sobre su 2026, aclaró que “iba a hacer todo el año, pero no arranqué y preferí estar abajo. Ahora que está la camioneta que corría Dianda, quizás me subo a la Ranger y si no, será con la Toyota”. El de Guatimozín dio el salto y ahora manejará una Volkswagen Amarok con la asistencia del Galarza Racing.

La vuelta del Gurí será en un escenario donde es uno de los máximos ganadores: Martínez cosechó cinco éxitos en el Juan Manuel Fangio en su época teceísta, y sobre el trazado expresó que: “era un clásico. Tuve la suerte de funcionar bien y llevarme buenos recuerdos; sé que se trabajó mucho en seguridad en el último tiempo”. Fue ganador en 1999; por duplicado en el 2000; en 2001 y por última ocasión en 2010, siempre al mando de un Ford Falcon.

Omar Martínez TC Pick Up Balcarce
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