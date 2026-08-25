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Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Detuvieron en Paraná a un hombre que amenazaba a personas, y durante la requisa le secuestraron un cuchillo y un arma de juguete.

25 de agosto 2026 · 07:51hs
Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Un hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales luego de ser interceptado por personal policial tras un llamado al 911 que alertaba sobre amenazas y molestias a personas que estacionaban sus vehículos en calle Pasteur.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sujeto, quien al advertir la presencia del móvil policial intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente interceptado y demorado.

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Un cuchillo y una pistola de juguete

Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus prendas un cuchillo y un arma de juguete.

Luego de ser informado de la situación, el fiscal en turno dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

Paraná cuchillo Arma
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