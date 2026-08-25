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A 13 años de Wrecking Ball, el hit que transformó a Miley Cyrus

Este martes hace exactamente 13 años, Miley Cyrus lanzó el disco Bangerz en el que se encuentra la canción “Wrecking Ball”.

25 de agosto 2026 · 14:34hs
A 13 años de Wrecking Ball

A 13 años de Wrecking Ball, el hit que transformó a Miley Cyrus

Hace 13 años, Miley Cyrus lanzó 'Wrecking Ball', una de las canciones más importantes y reconocibles de su trayectoria. El tema se convirtió en un fenómeno internacional y representó uno de los momentos de mayor transformación de la artista, que por aquel entonces buscaba dejar atrás definitivamente su imagen asociada a la televisión infantil.

El quiebre de Miley Cyrus

Publicada en 2013 como parte del álbum 'Bangerz', la canción mostró a una Miley Cyrus diferente, tanto musical como visualmente. Frente a la imagen que había construido durante sus años como protagonista de Hannah Montana, la cantante apostó por una propuesta más adulta, emocional y provocadora. El paso del tiempo ha convertido 'Wrecking Ball' en uno de los temas imprescindibles de su repertorio y en una canción que refleja perfectamente una etapa de cambio, ruptura y reconstrucción personal y artística.

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'Wrecking Ball' está construida alrededor del dolor provocado por una relación sentimental que llega a su final. La letra utiliza la metáfora de una bola de demolición para describir una relación intensa que termina dejando importantes consecuencias emocionales.

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La canción comienza con una interpretación más contenida de Cyrus para después crecer progresivamente hasta alcanzar un estribillo mucho más potente. Esta evolución permite que la cantante muestre una faceta vocal especialmente intensa y convierta la canción en una experiencia marcada por la vulnerabilidad. Aunque el tema habla de una ruptura sentimental, su significado terminó ampliándose con el paso del tiempo. Para muchos seguidores, 'Wrecking Ball' también representa la ruptura de Cyrus con una etapa anterior de su carrera y el comienzo de una nueva identidad artística.

Miley Cyrus canción Música
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