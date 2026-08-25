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Sóftbol formativo: pasó el torneo Paloma Pérez

El certamen de sóftbol organizado por el CEF N°5 del barrio Mercantil se disputó durante el fin de semana en Paraná. Patronato fue el campeón.

25 de agosto 2026 · 19:16hs
El certamen de sóftbol fue en el barrio Mercantil.

Gentileza Alejandra López.

El certamen de sóftbol fue en el barrio Mercantil.

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo en Paraná una nueva edición del torneo Preinfantil de sóftbol Paloma Pérez, una propuesta formativa organizada por la gente del CEF N°5 del barrio Mercantil. La actividad se desarrolló en el diamante del Centro y reunió a una importante cantidad de niños y niñas que representaron a distintas instituciones de Paraná y la región, en una jornada marcada por el deporte, la integración y el crecimiento de las categorías formativas del sóftbol.

El certamen tuvo como gran campeón a Patronato, que en el partido decisivo se impuso por 5 corridas a 1 ante Don Bosco y de esta manera se quedó con el primer puesto de la competencia.

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Por su parte, Don Bosco finalizó en la segunda colocación, mientras que Talleres completó el podio al quedarse con el tercer lugar.

La competencia contó con una amplia convocatoria y la participación de numerosos equipos. Formaron parte del torneo el CEF N°5, anfitrión de la actividad; Patronato, con dos equipos; Don Bosco, también con dos representativos; Talleres; Oro Verde; Fábrica de Armas de Rosario; Estudiantes; el CEF de Crespo y Seguí; CATSA y Sóftbol Play.

Más allá de los resultados, el torneo Paloma Pérez volvió a convertirse en un espacio fundamental para el desarrollo del sóftbol infantil, permitiendo que los más pequeños sumen experiencia de competencia, compartan jornadas con deportistas de otras instituciones y continúen fortaleciendo los vínculos dentro de una disciplina con una fuerte tradición en la capital entrerriana.

El cierre del torneo dejó como saldo una destacada participación de equipos y una nueva celebración para las categorías formativas, con Patronato levantando el trofeo de campeón luego de imponerse en una final que terminó con un marcador de 5 corridas a 1 frente a Don Bosco.

Posiciones finales del torneo de sóftbol

1° Patronato

2° Don Bosco

3° Talleres

Sóftbol torneo Paraná
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