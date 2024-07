Estrenos y series para ver en julio de 2024

Pedro el escamoso.jpg

Series de Netflix: El amor es ciego (Temporada 4); La primera vez (Temporada 2); Vikingos (Temporada 3); Chef cinco estrellas; Cobra Kai: Temporada 6 (Parte 1); Dulce hogar (Temporada 3); Jugando con fuego (Temporada 6); Devuélveme la vida; El Decamerón; Élite (Temporada 8); Misterios sin resolver (Volumen 4).

Series y películas en Disney+: Bluey Cortos; Ariel de Disney Jr; Casi muertos; Pequeñas historias de Bluey; Cisne rojo; Tracker; Under the bridge: el asesinato de Reena Virk; Bajo el puente; The First Omen; Mastermind: la mente de un asesino; Los descendientes: Corazón rebelde; Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca; Star Wars: The Acolyte; The Bear (Temporada 3); Disney Junior Ariel: Los cuentos de la sirenita; Monstruos a la obra (Temporada 2); Lo que hacemos en las sombras (Temporada 5); Anatomía de Grey (episodio final); Estación 19 (episodio final); El encargado (Temporada 3); Bienvenidos al Wrexham (T3); Impuros (Temporada 5); The Kardashians; Billy & Molly; Futurama (Temporada 12); Los Simpson (Temporada 35).

Series y películas Prime Video: El Marqués; Infiltrada en la NASA; Novata Espacia; Secretos de un escándalo; La fiesta de las salchichas: Frutopía; El último viaje del Demeter; Arthur: una amistad sin límites; Juego de espías: la ciudad eterna; Grandes espías: misión Italia; Betty la fea: la historia continúa; Guerra sin reglas; El Ministerio de la Guerra Sucia; Cirque du Soleil: Saltar sin Red.

Series Max: La Casa del Dragón (episodio 3 de la temporada 2); Construyendo Alaska (Temporada 2); Condenada (Temporada 4); Expedición al infierno; La Casa del Dragón (Episodio 4 de la temporada 2); Oro para novatos, con Dave Turin (Temporada 4); Teen Torture Inc; Viviendo con un asesino: Toda la verdad; La Casa del Dragón (Episodio 5 de la temporada 2); Restaurante imposible (Temporada 19); All American: Homecoming (Temporada 3); Cazadores de zafiros (Temporada 1); Chylka (Temporada 3); La Casa del dragón (Episodio 6 de la temporada 2); Cazadores de zafiros (Temporada 2); Confía en mí (Temporada 2); Charlie Hustle y el caso de Pete Rose; ¡Pillados!; Tumores extremos; La cara oculta de la fama (Temporada 2); La Casa del Dragón (Episodio 7 de la temporada 2); Mi reforma es un desastre (Temporada 4); Restauradores de cabañas (Temporada 8).

Apple TV+: Sunny; Yo; Ingredientes para la vida; La dama del lago; Los héroes del tiempo; Las azules.