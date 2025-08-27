"Está más grandota": Flavio Mendoza sobre Nazarena Vélez

Un comentario de Flavio Mendoza sobre el cuerpo de Nazarena Vélez causó revuelo durante un stream y la actriz le contestó el LAM

Un comentario de Flavio Mendoza sobre el cuerpo de Nazarena Vélez, realizado durante un stream del programa Olga, desató repercusiones y la actriz respondió en vivo en LAM, donde se encontraba como conductora momentánea.

Durante el segmento, Mendoza explicó que, debido a sus lesiones en la rodilla, no podría realizar ciertos movimientos con Vélez: “Ay, no, pero Naza está más grandota, no la voy a poder levantar. Me va a romper todo. Pero, bueno, hacemos un adagio sutil. Está más grandota y para una rodilla como la mía, infiltrada, levantar más kilos, no me lo banco”.

Al enterarse del comentario, Nazarena Vélez reaccionó en LAM: “¿Arrancamos el programa diciéndome gorda? Esto a Ángel no se lo hacen. A Yanina tampoco”. La conversación continuó con intervenciones de panelistas como Juli Argenta, Matilda Blanco y Marcela Feudale, quienes destacaron la buena figura de Vélez y recordaron que las limitaciones de Mendoza eran físicas y no un juicio sobre su cuerpo.

Minutos más tarde, Mendoza aclaró sus palabras mediante Adabel Guerrero, quien leyó en vivo: “Decile a Naza que si pensó que dije eso por gorda, nada que ver. Grandota no es gorda. Yo con mis lesiones no lo podría hacer”.

Lejos de molestarse, Nazarena Vélez aseguró: “No me molesta. Sé que no me lo dijo de mala leche. Es verdad, en los trucos tenés que tener una partner más chiquitita”.