Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift sorprendió este martes al anunciar su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce a través de un posteo compartido en redes sociales

26 de agosto 2025 · 16:37hs
Taylor Swift sorprendió este martes al anunciar su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce a través de un posteo compartido en redes sociales. En las fotos se los ve abrazados, con Kelce arrodillado frente a la cantante y mostrando el anillo de compromiso en su mano izquierda.

El mensaje incluyó un guiño a los fans: “Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar”, haciendo referencia a los memes sobre su relación y a un verso de la canción So High School.

La pareja comenzó a salir a mediados de 2023, durante la gira The Eras Tour de Swift. Kelce asistió a sus shows en Buenos Aires y la cantante también lo visitó en partidos de la NFL. Desde entonces, su relación se volvió pública y seguida por millones de fans alrededor del mundo. Con este anuncio, Swift y Kelce oficializan su historia de amor que combina música y deporte, y que ya había generado gran expectativa entre sus seguidores.

