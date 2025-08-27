Uno Entre Rios | Show | Beto Casella

"Es el colmo": la reacción de Beto Casella ante la vuelta de Tamara Pettinato

El regreso de Tamara Pettinato a El Nueve con un programa propio de entrevistas a políticos, generó una fuerte reacción de Beto Casella

27 de agosto 2025 · 18:36hs
Es el colmo: la reacción de Beto Casella ante la vuelta de Tamara Pettinato

El regreso de Tamara Pettinato a El Nueve con un programa propio de entrevistas a políticos, luego de su polémica desvinculación de Bendita abogados, generó una reacción inesperada en Beto Casella. El conductor reconoció haber sufrido personalmente por el escándalo y expresó sus sentimientos ante Puro Show.

tamara pettinato alberto fernández 3.jpg

Beto Casella vs Tamara Pettinato

“Es el colmo. Padecí mucho personalmente todo lo del episodio Tamara”, afirmó Casella. Sin embargo, aclaró que no podía oponerse al regreso de su excompañera: “La verdad es que no puedo opinar en contra. Si el canal lo decide, le desearemos la mejor suerte”. Recordó además la presión que vivió mientras Pettinato formaba parte del ciclo: “Mi teléfono explotaba de gente que me decía ‘echala’ o ‘bancala’. Fue mucha presión. Me alivió un poco cuando decidió renunciar”.

tamara pettinato alberto fernandez.jpg

El periodista Juan Cruz Coscarelli informó que el nuevo ciclo de Pettinato se llamará Decime algo lindo, y la reacción de Casella fue sarcástica: “Mejor que ‘A solas con Tamara’ es”. Respecto a un video provocativo de Pettinato grabado desde los estudios de Bendita, Casella fue tajante: “Que venga al piso no lo veo, porque va a ser un aire pesadísimo”.

A pesar de la tensión, el conductor dejó en claro su profesionalismo: “Pero si la promoción habitual arranca, cuenten conmigo porque yo soy empleado del canal”, descartando que la vuelta de su expanelista represente un acto de revancha o enojo.

Beto Casella Tamara Pettinato Política programa
