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Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

Momentos de tensión y dolor se vivieron en el Hospital de Villaguay tras la muerte de un bebé de 11 meses. La familia denunció una presunta mala atención.

16 de mayo 2026 · 10:12hs
Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

Momentos de tensión y conmoción se vivieron durante la madrugada de este viernes en el Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde debió intervenir personal policial tras la muerte de un bebé de 11 meses y los reclamos de sus familiares por la atención recibida.

El niño había sido trasladado por su madre a la guardia del nosocomio debido a un cuadro de fiebre alta. Sin embargo, falleció en el centro asistencial por causas que hasta el momento no fueron determinadas oficialmente.

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Luego de conocerse el deceso, se registraron escenas de profundo dolor dentro del hospital. La madre del pequeño permaneció llorando con el cuerpo de su hijo en brazos, mientras familiares y trabajadores de salud intentaban contener la situación.

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Tensión en el hospital de Villaguay por la muerte de un bebé

Tensión en el hospital de Villaguay

Según registró el sitio Infor-Villaguay, minutos más tarde arribó el padre del bebé, visiblemente alterado, y junto a la madre cuestionaron la atención médica brindada. Según manifestaron, consideran que hubo una presunta “mala atención” y sostienen que el fallecimiento se produjo tras la intervención médica realizada en la guardia.

Ante el clima de tensión, intervino la Policía para controlar la situación dentro del hospital. Posteriormente, los padres fueron recibidos por el director del Hospital Santa Rosa, Federico Reichel, quien les explicó las actuaciones realizadas por la médica de guardia y la pediatra que asistieron al niño.

Villaguay bebé Fallecimiento
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